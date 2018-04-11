Air Seoul откроет маршрут до Дананга 

Бюджетная корейская авиакомпания Air Seoul 18 мая откроет маршрут Сеул-Дананг
На линию встанет самолет A321 на 195 мест.
По словам пресс-секретаря компании, создание маршрута направлено на расширение услуг Air Seoul по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. В настоящее время, в эксплуатации у перевозчика находятся шесть самолетов А321, которые совершают регулярные полеты в Японию, Камбоджу, Малайзию, Гонконг (Китай), Гуам и США. Во второй половине этого года компания намерена добавить в свой флот седьмой самолет.
Напомним, 25 марта вьетнамская национальная авиакомпания Vietnam Airlines открыла рейс из Нячанга в Сеул, таким образом, сделав популярный курорт четвертым вьетнамским городом, из которого можно вылететь в южнокорейскую столицу.
По информации Центра Азиатско-Тихоокеанской авиации, пассажиры из Вьетнама занимают третье место по количеству еженедельно прибывших в аэропорт Инчхон в Сеуле.
Источник: DTInews