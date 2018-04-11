Новое авиасообщение откроется между Владивостоком и аэропортами южных провинций Китая

Владивосток , 11 апреля / Синьхуа / — Во Владивостоке 10 апреля состоялась рабочая встреча президента Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Бориса Ступницкого и делегации Ассоциации по развитию российско-китайского туристического сотрудничества. Темой переговоров стало открытие нового авиасообщения между Владивостоком и аэропортами южных провинций КНР

По итогам переговоров был подписан протокол намерений, который положит начало реализации масштабного трансграничного туристического проекта между Россией и Китаем.

Открытие прямого чартерного сообщения призвано решить главную логистическую проблему на пути китайских туристов из южных провинций, и позволит дать мощный импульс развитию въездного туризма в Приморском крае

В рамках трехлетней программы в период с 2019 по 2022 гг. ассоциация планирует значительно нарастить количество туристов из южных провинций КНР, что также является одним из пунктов программы «Пояс и путь».

В завершении встречи стороны договорились о детальной проработке совместного плана действий, в рамках озвученного проекта, и о тесном сотрудничестве с целью реализации мероприятий по установлению новых маршрутов авиасообщения между южными провинциями КНР и Приморьем. —0—