Топ-10 археологических находок Китая в 2017 г.

Пекин, 11 апреля / Синьхуа / — Китайские археологи составили список топ-10 археологических открытий Китая в 2017 г. Он был опубликован во вторник Китайским обществом археологии и газетой, спонсируемой Государственным управлением по охране культурного наследия КНР:

1. В пещерах на пересечении Китая, Центральной Азии и Европы археологи обнаружили артефакты и окаменелости, возраст которых составляет от 3,500 до 45 тыс. лет. Сообщается, что это первые пещеры эпохи палеолита, найденные на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/.

2. Археологи измерили кости возрастом 5 тыс. лет, найденные в гробницах руин в деревне Цзяоцзя района Чжанцю в городе Цзинань , административном центре провинции Шаньдун на востоке Китая, и обнаружили, что в то время жили необыкновенно высокие и сильные люди, рост одного из которых составлял 190 см.

3. В деревне Янгуань близ города Сиань, административного центра провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, археологи обнаружили останки поселений с оборонительной системой, объектами по сохранению водных ресурсов и общественное кладбище, которые представляли собой единую структуру города, существовавшего 5,500 лет назад. По мнению экспертов, находки свидетельствуют о становлении Сианя в качестве столицы на 2,500 тыс. лет раньше, чем предполагалось.

4. Результаты раскопок руин Яохэюань в уезде Пэнъян в Нинся-Хуэйском автономном районе /Северо-Западный Китай/ свидетельствуют, что данный регион находился под властью китайских императоров намного раньше, чем считали археологи.

5. Руины поселения, на которых были обнаружены колесницы, городские ворота и т.д. были найдены в городе Синьчжэн провинции Хэнань. Они предоставили ценную информацию для изучения княжеств Чжэн и Хань, существовавших в период Чуньцю /770-476 гг. до н.э. /.

6. Археологи обнаружили редкий подвал и камин в ходе раскопок, проводимых на руинах города Юэян, столицы царства Цинь, которое существовало в период Сражающихся царств /475-221 гг. до н.э. /. Данные руины расположены в районе Яньлян города Сиань в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

7. Результаты раскопок императорского мавзолея времен правления династии Восточная Хань /25-220 гг. / в городе Лоян провинции Хэнань /Центральный Китай/ предоставили полную картину мавзолея и являются значимыми в изучении его эволюции.

8. Археологи раскопали руины самого большого даосского храма в Китае — Великого дворца Шанцин — на горе Лунхушань в восточно-китайской провинции Цзянси и обнаружили, что по своему строению храм похож на дворцы в Запретного города в Пекине, бывшей императорской резиденции.

9. Развалины города Баома, расположенные в уезде Аньту в северо-восточной провинции Цзилинь, оказались самым старым храмом, который использовался императорской семьей во время правления династии Цзинь /1115-1234 гг. / для поклонения горе Чанбайшань. Данные руины являются одними из наиболее хорошо сохранившихся и самых важных архитектурных развалин эпохи правления династии Цзинь.

10. Археологи нашли артефакты при раскопках на реке Миньцзян /пров. Сычуань, Юго-Западный Китай/, где проходило крестьянское восстание на закате правления династии Мин /1368-1644 гг. /.

Напомним, что Китай ежегодно составляет список топ-10 археологических находок, начиная с 1990 г. -0-