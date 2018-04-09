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Пан Ги Мун возглавил совет директоров экономического форума Боао
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Пан Ги Мун возглавил совет директоров экономического форума Боао 

РИА Новости 9 апреля 2018
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 9 апр — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун был избран председателем совета директоров азиатского экономического форума в Боао, говорится в распространенном сообщении организаторов.
Ежегодный экономический форум в Боао на китайском острове Хайнань в этом году проходит 8-11 апреля. Официальная церемония открытия форума, на которой выступит председатель КНР Си Цзиньпин, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш и исполнительный директор МВФ Кристин Лагард, состоится 10 апреля.
По итогам голосования, которое состоялось в понедельник утром, заместитель министра иностранных дел КНР Ли Баодун был назначен секретарем форума, а экс-глава Народного банка Китая (ЦБ) Чжоу Сяочуань стал главным представителем китайской стороны.
В новый совет в общей сложности вошли 19 человек, том числе бывший экс-премьер министр РФ, а ныне председатель совета директоров компании «Газпром» Виктор Зубков.
Азиатский форум в Боао проводится с 2001 года. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
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