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Гарантии безопасности КНДР должны быть железобетонными, заявил Лавров
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Гарантии безопасности КНДР должны быть железобетонными, заявил Лавров 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вопрос обеспечения безопасности КНДР в контексте денуклеаризации потребует серьезных согласований, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.
"Развитие событий идет в русле российско-китайской дорожной карты. Это включает поэтапное продвижение к завершающей фазе, каковой должна стать многосторонняя договорённость по обеспечению меры безопасности в восточной Азии, включая денуклеаризацию Корейского полуострова", — сказал министр.
По его словам, этот принцип был подтверждён в заявлениях северокорейского руководства лично главой Северной Кореи, в том числе на переговорах в Пекине.
"Мы приветствует движение в этом направлении. Другое дело, вопрос это непростой, и обеспечение законных интересов безопасности КНДР в контексте денуклеаризации потребует серьезных согласований… Гарантии, о которых пойдет речь на переговорах по Корейском полуострову, должны быть железобетонными. Но гадать на эту тему было бы сейчас бесперспективно", — подчеркнул Лавров.
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