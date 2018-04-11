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Автобусы компании Anhui Ankai Automobile Company готовы к отправке в Саудовскую Аравию
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Автобусы компании Anhui Ankai Automobile Company готовы к отправке в Саудовскую Аравию 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Хэфэй, 10 апреля /Синьхуа/ — Новая партия автобусов компании Anhui Ankai Automobile Company, базирующейся в городе Хэфэй /провинция Аньхой, Восточный Китай/, готова к отправке в Саудовскую Аравию.
ТС производства этой компании экспортируются в более 80 стран и районов мира.
Хэфэй, 10 апреля /Синьхуа/ — Новая партия автобусов компании Anhui Ankai Automobile Company, базирующейся в городе Хэфэй /провинция Аньхой, Восточный Китай/, готова к отправке в Саудовскую Аравию.
ТС производства этой компании экспортируются в более 80 стран и районов мира.
Хэфэй, 10 апреля /Синьхуа/ — Новая партия автобусов компании Anhui Ankai Automobile Company, базирующейся в городе Хэфэй /провинция Аньхой, Восточный Китай/, готова к отправке в Саудовскую Аравию.
ТС производства этой компании экспортируются в более 80 стран и районов мира.
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