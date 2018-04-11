Автобусы компании Anhui Ankai Automobile Company готовы к отправке в Саудовскую Аравию

Хэфэй, 10 апреля / Синьхуа / — Новая партия автобусов компании Anhui Ankai Automobile Company, базирующейся в городе Хэфэй /провинция Аньхой, Восточный Китай/, готова к отправке в Саудовскую Аравию

ТС производства этой компании экспортируются в более 80 стран и районов мира.

Хэфэй, 10 апреля /Синьхуа/ — Новая партия автобусов компании Anhui Ankai Automobile Company, базирующейся в городе Хэфэй /провинция Аньхой, Восточный Китай/, готова к отправке в Саудовскую Аравию.

ТС производства этой компании экспортируются в более 80 стран и районов мира.

Хэфэй, 10 апреля /Синьхуа/ — Новая партия автобусов компании Anhui Ankai Automobile Company, базирующейся в городе Хэфэй /провинция Аньхой, Восточный Китай/, готова к отправке в Саудовскую Аравию.

ТС производства этой компании экспортируются в более 80 стран и районов мира.