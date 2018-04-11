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Абэ не считает, что Япония слишком торопится провести встречу на высшем уровне с КНДР
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Абэ не считает, что Япония слишком торопится провести встречу на высшем уровне с КНДР 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не считает, что Япония слишком торопится в своей готовности провести встречу на высшем уровне с КНДР. Об этом в среду сам глава японского правительства заявил в ходе прений в национальном парламенте.
"Обсуждение [возможности саммита] поднималось в парламенте еще в 2013 году и тогда все твердили обратное — не боится ли Япония опоздать на этот автобус? И надо понимать, куда движется этот автобус — к решению, в частности, проблемы похищенных граждан", — подчеркнул Абэ.
Он отвечал на ремарку парламентария, который выразил уверенность, что Япония сейчас слишком суетится, словно «боясь остаться за бортом переговоров на высшем уровне с КНДР, которые уже провели Китай, проведут Южная Корея, США и, скорее всего, Россия».
Премьер также выразил уверенность, что главная причина, по которой КНДР сейчас выступает за диалог — давление, которое было оказано на нее международным сообществом. «Глава причина, по которой Северная Корея ищет диалога — беспрецедентное давление, оказанное на нее международным сообществом. Япония стояла во главе этого движения, и я уверен, что это был совершенно правильный подход», — подчеркнул он.
Ранее японские СМИ сообщали, что Синдзо Абэ в перспективе готов провести встречу с Ким Чен Ыном и что такая встреча может пройти уже в июне.
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