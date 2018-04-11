Глава отдела международных связей ЦК КПК посетит фестиваль искусств в КНДР

"По приглашению отдела международных связей ЦК Трудовой партии Кореи , начальник отдела международных связей ЦП КПК Сун Тао 13 апреля отправится в КНДР в качестве главы делегации художественной труппы Китая, которая примет участие в художественном фестивале международной дружбы «Апрельская весна», — говорится в сообщении

Делегация покинет Пекин в пятницу. Других деталей пока не приводится.

Фестиваль искусств «Апрельская весна» приурочен к главному государственному празднику в КНДР — Дню Солнца. Он отмечается 15 апреля в честь дня рождения Ким Ир Сена, которого в Северной Корее называют «Солнцем нации».

По традиции фестиваль длится неделю. За несколько дней до и несколько дней после 15-го апреля.