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Глава отдела международных связей ЦК КПК посетит фестиваль искусств в КНДР
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Глава отдела международных связей ЦК КПК посетит фестиваль искусств в КНДР 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: © РИА Новости / Мария Фролова
ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости. Начальник отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао 13 апреля посетит КНДР в связи с участием китайской художественной труппы в фестивале искусств «Апрельская весна», приуроченном к главному государственному празднику в Северной Корее — дню рождения Ким Ир Сена, сообщает агентство Синьхуа.
"По приглашению отдела международных связей ЦК Трудовой партии Кореи, начальник отдела международных связей ЦП КПК Сун Тао 13 апреля отправится в КНДР в качестве главы делегации художественной труппы Китая, которая примет участие в художественном фестивале международной дружбы «Апрельская весна», — говорится в сообщении
Делегация покинет Пекин в пятницу. Других деталей пока не приводится.
Фестиваль искусств «Апрельская весна» приурочен к главному государственному празднику в КНДР — Дню Солнца. Он отмечается 15 апреля в честь дня рождения Ким Ир Сена, которого в Северной Корее называют «Солнцем нации».
По традиции фестиваль длится неделю. За несколько дней до и несколько дней после 15-го апреля.
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