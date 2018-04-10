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Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Сингапура
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Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Сингапура 

ИА Синьхуа 1 час назад
Боао /пров. Хайнань/, 10 апреля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в государственной резиденции в поселке Боао провинции Хайнань встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сиен Луном.
Во время встречи Си Цзиньпин отметил, что обе стороны должны разработать план на высоком уровне и стратегическую программу двусторонних отношений и прагматичного сотрудничества. Стороны должны стимулировать межправительственное сотрудничество в реализации важных проектов, а также усиливать сотрудничество в рамках «Пояса и пути».
Китайская сторона намерена укреплять контакты и координацию со всеми странами АСЕАН, включая Сингапур, усиливать стыковку инициативы «Пояса и пути» с программой развития АСЕАН, строить более тесное сообщество единой судьбы Китай-АСЕАН, сказал Си Цзиньпин. Он также выразил надежду на то, что Сингапур сможет играть активную и конструктивную роль.
Ли Сиен Лун в свою очередь сказал, что Сингапур поддерживает международную систему, которая основывается на международных правилах, выступает за решение вопросов и вызовов глобального характера путем международного сотрудничества.
Сингапур продолжит усилия по углублению отношений с Китаем, стимулированию сотрудничества между двумя странами в реализации важных проектов и в рамках «Пояса и пути», отметил Ли Сиен Лун, подчеркнув, что Сингапур поддерживает укрепление отношений между Китаем и АСЕАН. -0-
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