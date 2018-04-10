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В Китае снесли «два или три» христианских креста, признав их установку незаконной
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В Китае снесли «два или три» христианских креста, признав их установку незаконной 

Newsru.com 53 минуты назад
Фото: Newsru.com
Власти китайской провинции Хэнань приказали демонтировать «два или три» креста, которые украшали христианские церкви в регионе, сообщает Reuters со ссылкой на китайское издание
Global Times. Об этом изданию рассказал представитель местного бюро по вопросам религии по имени Чжан.
По его словам, демонтаж крестов состоялся в уезде Ичуань городского округа Лоян провинции Хэнань. Такие меры одобрило центральное правительство.
"Данные приходы были построены незаконно, без разрешения правительства, поэтому мы уничтожили кресты", — пояснил Чжан. Чиновник также добавил, что дальнейшая работа этих приходов будет запрещена. В то же время другие приходы, получившие разрешение властей, смогут продолжать осуществлять свою религиозную деятельность.
Напомним, в Китае провозглашена свобода вероисповедания в отношении крупнейших мировых религий — христианства, буддизма и ислама. Тем не менее правящая Коммунистическая партия КНР практикует усиление контроля над религиями в стране.
В 2013 году в КНР были
опубликованы
результаты исследования, согласно которым «христианский прозелитизм быстрыми темпами развивается в кампусах университетов». В связи с этим коммунистические власти взяли курс на ужесточение мер в отношении распространения христианства среди молодежи.
С конца 2013 года в стране активизировалась антицерковная кампания. В 2016 году Государственный совет КНР выпустил новый проект Положения по делам религий. Он включал ряд религиозных ограничений, которые касались всех неофициальных мероприятий, организуемых религиозными общинами, не имеющими статуса религиозной организации.
Статьи регламента также включали в себя запреты на «организацию граждан для участия в религиозных тренингах, конференциях и мероприятиях за рубежом», «проповеди, организации религиозной деятельности, а также создание религиозных учреждений или мест отправления религиозных обрядов в школах» и «предоставления религиозных услуг через Интернет».
В прошлом году Китай ввел новые жесткие ограничения на религиозные собрания, онлайн-обсуждения религиозных вопросов и финансирование религиозных групп. Власти страны объясняли это «борьбой с экстремизмом», сообщало
Gospel Herald
С февраля 2018 года несовершеннолетним в КНР запретили входить в места отправления культа в нескольких регионах, передает
UCA News
В апреле этого года
The New York Times
передавало, что правительство Китая запретило продавать в стране Библию через онлайн-магазины.
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