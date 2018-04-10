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Си Цзиньпин призвал представителей деловых кругов Тайваня содействовать мирному развитию межбереговых отношений
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Си Цзиньпин призвал представителей деловых кругов Тайваня содействовать мирному развитию межбереговых отношений 

ИА Синьхуа 1 час назад
Боао /пров. Хайнань/, 10 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал представителей деловых кругов Тайваня содействовать мирному развитию отношений между берегами Тайваньского пролива.
Во вторник Си Цзиньпин встретился с почетным председателем правления Тайваньского фонда общего рынка двух берегов Тайваньского пролива Сяо Ваньчаном и его спутниками в местечке Боао пров. Хайнань /Южный Китай/, которые прибыли сюда для участия в ежегодной конференции Боаоского азиатского форума-2018.
На встрече Си Цзиньпин сказал, что в этом году отмечается 40-летие с начала проведения политики реформ и открытости в континентальной части страны, социализм с китайской спецификой уже вступил в новую эпоху. Вопрос Тайваня затрагивает коренные интересы китайской нации. Торгово-промышленные круги острова должны твердо придерживаться «Консенсуса 1992 года», выступать против «независимости Тайваня» и решительно продвигать мирное развитие межбереговых отношений, отметил Си Цзиньпин.
Материковая часть страны готова продолжать делиться с тайваньскими соотечественниками возможностями развития, углублять обмены и сотрудничество в сфере экономики и культуры между двумя сторонами Тайваньского пролива, чтобы соотечественники Тайваня получили реальную выгоду, добавил Си Цзиньпин. Он призвал соотечественников двух берегов Тайваньского пролива общими усилиями содействовать процессу мирного воссоединения Родины. -0-
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