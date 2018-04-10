В Японии призвали провести международные инспекции ядерных объектов КНДР

Японский премьер принял во вторник в своей официальной резиденции в Токио генерального директора МАГАТЭ Юкию Амано.

По сообщениям телеканала NHK, на фоне подготовки к американо-северокорейскому саммиту в мае этого года Абэ заявил, что «для предотвращения провалов прошлого, очень важны проверки денуклеаризации Северной Кореи».

Со своей стороны глава МАГАТЭ согласился, что «без инспекций не будет и денуклеаризации».

Выступая перед журналистами, Амано сказал, что способы инспектирования ядерных объектов должны определять путем диалога каждая из стран, при центральной, по его словам, роли США , а не только одна Япония.

В прошлом МАГАТЭ уже проводила инспекции ядерных объектов КНДР, когда шли шестисторонние переговоры в Пекине с участием дипломатов России , США, Китая , Японии, Южной Кореи и КНДР. Однако в 2009 году Пхеньян выслал инспекторов международного агентства, когда переговоры оказались сорванными из-за выдвижения претензий к Северной Корее, не имеющих прямого отношения к ядерному разоружению.