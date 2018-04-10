Гарантии безопасности КНДР должны быть железобетонными, заявил Лавров

"Развитие событий идет в русле российско-китайской дорожной карты. Это включает поэтапное продвижение к завершающей фазе, каковой должна стать многосторонняя договорённость по обеспечению меры безопасности в восточной Азии, включая денуклеаризацию Корейского полуострова", — сказал министр.

По его словам, этот принцип был подтверждён в заявлениях северокорейского руководства лично главой Северной Кореи, в том числе на переговорах в Пекине.

"Мы приветствует движение в этом направлении. Другое дело, вопрос это непростой, и обеспечение законных интересов безопасности КНДР в контексте денуклеаризации потребует серьезных согласований… Гарантии, о которых пойдет речь на переговорах по Корейском полуострову, должны быть железобетонными. Но гадать на эту тему было бы сейчас бесперспективно", — подчеркнул Лавров.