Президент Республики Конго выразил надежду на выход отношений с Китаем на новый уровень

Браззавиль , 10 апреля / Синьхуа / — Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в понедельник выразил надежду на выход конголезско-китайских всеобъемлющих отношений стратегического партнерства и сотрудничества на новый уровень.

Д. Сассу-Нгессо принял верительные грамоты от нового посла КНР Ма Фулиня и заявил, что Республика Конго и Китай являются хорошими друзьями. По его словам, в 2016 году главы двух государств приняли решение о выведении двусторонних связей на уровень всеобъемлющих отношений стратегического партнерства и сотрудничества и указали направление дальнейшего развития связей и делового сотрудничества между странами.

Ма Фулинь отметил, что Республика Конго является важной африканской страной, а Д. Сассу-Нгессо — старым другом китайского народа. Он подчеркнул, что в последние годы, благодаря усилиям лидеров двух стран, китайско-конголезские отношения динамично развиваются, во всех сферах делового сотрудничества достигнуты плодотворные результаты. Посол пообещал приложить усилия для реализации ряда важных договоренностей, достигнутых руководителями двух стран, и укрепления китайско-конголезских всеобъемлющих отношений стратегического партнерства и сотрудничества. —0—