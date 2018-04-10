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Президент Республики Конго выразил надежду на выход отношений с Китаем на новый уровень
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Президент Республики Конго выразил надежду на выход отношений с Китаем на новый уровень 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Браззавиль, 10 апреля /Синьхуа/ — Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в понедельник выразил надежду на выход конголезско-китайских всеобъемлющих отношений стратегического партнерства и сотрудничества на новый уровень.
Д. Сассу-Нгессо принял верительные грамоты от нового посла КНР Ма Фулиня и заявил, что Республика Конго и Китай являются хорошими друзьями. По его словам, в 2016 году главы двух государств приняли решение о выведении двусторонних связей на уровень всеобъемлющих отношений стратегического партнерства и сотрудничества и указали направление дальнейшего развития связей и делового сотрудничества между странами.
Ма Фулинь отметил, что Республика Конго является важной африканской страной, а Д. Сассу-Нгессо — старым другом китайского народа. Он подчеркнул, что в последние годы, благодаря усилиям лидеров двух стран, китайско-конголезские отношения динамично развиваются, во всех сферах делового сотрудничества достигнуты плодотворные результаты. Посол пообещал приложить усилия для реализации ряда важных договоренностей, достигнутых руководителями двух стран, и укрепления китайско-конголезских всеобъемлющих отношений стратегического партнерства и сотрудничества. —0—
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