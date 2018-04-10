Лавров: Россия продолжит оказывать гуманитарное содействие КНДР

«Мы продолжим оказывать гуманитарное содействие КНДР . Выражаем искреннюю признательность руководству и народу КНДР за то внимание, которое уделяется уходу за захоронениями и мемориалами воинов Советской армии, которые отдали свои жизни в борьбе за независимость Кореи », — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства, слова которого приводит ТАСС

Лавров отметил, что дружественные отношения между КНДР и Россией успешно укрепляются.

"Мы всегда с большим удовлетворением отмечаем, что традиционно дружественные отношения и сотрудничество между КНДР и Россией продолжают успешно развиваться и укрепляться", — констатировал министр.

Сеула. В этой связи Лавров напомнил о готовности Москвы реализовывать также трехсторонние проекты с участием Пхеньяна

"Мы подтверждаем нашу готовность продвигать и проекты в трехстороннем формате с участием южнокорейских партнеров по мере их готовности к такому сотрудничеству", — сообщил глава МИД РФ

По мнению Лаврова, сложившаяся ситуация на Корейском полуострове требует большей координации КНДР и России.

"Нынешняя ситуация, которая складывается на Корейском полуострове и вокруг вашей страны, и общая политическая международная ситуация требуют от наших двух стран еще более укрепить дружественные отношения сотрудничества, наращивать стратегические коммуникации и координацию действий между двумя странами", — убежден российский министр.