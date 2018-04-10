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Лавров: Россия продолжит оказывать гуманитарное содействие КНДР
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Лавров: Россия продолжит оказывать гуманитарное содействие КНДР 

Российская Газета 24 минуты назад
«Мы продолжим оказывать гуманитарное содействие КНДР. Выражаем искреннюю признательность руководству и народу КНДР за то внимание, которое уделяется уходу за захоронениями и мемориалами воинов Советской армии, которые отдали свои жизни в борьбе за независимость Кореи», — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства, слова которого приводит ТАСС.
Лавров отметил, что дружественные отношения между КНДР и Россией успешно укрепляются.
"Мы всегда с большим удовлетворением отмечаем, что традиционно дружественные отношения и сотрудничество между КНДР и Россией продолжают успешно развиваться и укрепляться", — констатировал министр.
В этой связи Лавров напомнил о готовности Москвы реализовывать также трехсторонние проекты с участием Пхеньяна и Сеула.
"Мы подтверждаем нашу готовность продвигать и проекты в трехстороннем формате с участием южнокорейских партнеров по мере их готовности к такому сотрудничеству", — сообщил глава МИД РФ.
По мнению Лаврова, сложившаяся ситуация на Корейском полуострове требует большей координации КНДР и России.
"Нынешняя ситуация, которая складывается на Корейском полуострове и вокруг вашей страны, и общая политическая международная ситуация требуют от наших двух стран еще более укрепить дружественные отношения сотрудничества, наращивать стратегические коммуникации и координацию действий между двумя странами", — убежден российский министр.
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