Монголия создаст специальные таможенные проходы для сотрудничества с РФ и КНР

БОАО / Китай /, 10 апреля. / ТАСС /. Монгольские власти планируют создать на границе специальные таможенные проходы для упрощенного взаимодействия между Россией Монголией и Китаем в рамках единого транспортного коридора. Об этом заявил во вторник в ходе Азиатского экономического форума в Боао (Южный Китай) премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

"Мы создадим на границе специальные проходы для контроля над экспортными и импортными потоками", — подчеркнул он, отметив, что одновременно будет упрощаться визовый режим.

Глава правительства сказал, что сотрудничество с Россией при реализации совместных проектов, учитывающих инициативу «Один пояс, один путь» и программу модернизации Монголии, успешно осуществляется в области строительства автодорог и линий электропередач.

"Межличностное взаимодействие чрезвычайно важно, и потому я подчеркиваю: мы должны активизировать усилия и проводить больше совместных спортивных, культурных и туристических мероприятий, поскольку они позволят укрепить взаимопонимание и доверие [между РФ, Монголией и Китаем]", — резюмировал он.

АЭФ проводится на территории южной островной провинции Хайнань с 2001 года. Россия из года в год принимает активное участие в его мероприятиях и внимательно следит за проводимыми здесь дискуссиями.