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Монголия создаст специальные таможенные проходы для сотрудничества с РФ и КНР
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Монголия создаст специальные таможенные проходы для сотрудничества с РФ и КНР 

ТАСС 36 минут назад
БОАО /Китай/, 10 апреля. /ТАСС/. Монгольские власти планируют создать на границе специальные таможенные проходы для упрощенного взаимодействия между Россией, Монголией и Китаем в рамках единого транспортного коридора. Об этом заявил во вторник в ходе Азиатского экономического форума в Боао (Южный Китай) премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
"Мы создадим на границе специальные проходы для контроля над экспортными и импортными потоками", — подчеркнул он, отметив, что одновременно будет упрощаться визовый режим.
Глава правительства сказал, что сотрудничество с Россией при реализации совместных проектов, учитывающих инициативу «Один пояс, один путь» и программу модернизации Монголии, успешно осуществляется в области строительства автодорог и линий электропередач.
"Межличностное взаимодействие чрезвычайно важно, и потому я подчеркиваю: мы должны активизировать усилия и проводить больше совместных спортивных, культурных и туристических мероприятий, поскольку они позволят укрепить взаимопонимание и доверие [между РФ, Монголией и Китаем]", — резюмировал он.
АЭФ проводится на территории южной островной провинции Хайнань с 2001 года. Россия из года в год принимает активное участие в его мероприятиях и внимательно следит за проводимыми здесь дискуссиями.
На этот раз в форуме, проходящем с 8 по 11 апреля, принимают участие более 2 тыс. человек из 63 стран мира. В Боао также прибыл президент Австрии, премьер-министры Монголии, Новой Зеландии, Пакистана, Сингапура, с которыми высшее руководство Китая обсуждает важные торгово— экономические и политические проблемы.
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