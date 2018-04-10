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Началась церемония открытия ежегодной конференции Боаоского азиатского форума, на которой выступает председатель КНР Си Цзиньпин
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Началась церемония открытия ежегодной конференции Боаоского азиатского форума, на которой выступает председатель КНР Си Цзиньпин
ИА Синьхуа
10 апреля 2018
Комментарии
Конференция проходит с 8 по 11 апреля в местечке Боао островной провинции Хайнань на юге
Китая
под девизом «Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания». -0-
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