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Началась церемония открытия ежегодной конференции Боаоского азиатского форума, на  которой выступает председатель КНР Си Цзиньпин
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Началась церемония открытия ежегодной конференции Боаоского азиатского форума, на  которой выступает председатель КНР Си Цзиньпин 

ИА Синьхуа 10 апреля 2018
Конференция проходит с 8 по 11 апреля в местечке Боао островной провинции Хайнань на юге Китая под девизом «Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания». -0-
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