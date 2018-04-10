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Ли Чжаньшу встретился с президентом Австрии
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Ли Чжаньшу встретился с президентом Австрии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ — Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу встретился в понедельник с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Ли Чжаньшу заявил, что, по результатам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Австрии, стороны пришли к единодушному решению об установлении отношений дружественного стратегического партнерства между двумя государствами.
Помимо этого, продолжил председатель ПК ВСНП, Китай готов совместно с Австрией работать над претворением в жизнь договоренностей, достигнутых главами государства, укреплением политического доверия, активизацией диалога и обменов с учетом соответствующих основных интересов и озабоченностей.
Китай надеется работать с австрийской стороной над укреплением сотрудничества во всех областях, включая инициативу «Пояс и путь» и вносить позитивный вклад в двусторонние отношения в новую эпоху.
Александр Ван дер Беллен в свою очередь заявил, что Австрия придает большое значение отношениям с Китаем и будет поддерживать обмены между законодательными органами двух стран.
Он также выразил уверенность в развитии Китая и готовность содействовать сотрудничеству между двумя странами во всех сферах. -0-
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