Ещё
Китайская сторона намерена содействовать дальнейшему развитию китайско-монгольских отношений — Ли Кэцян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайская сторона намерена содействовать дальнейшему развитию китайско-монгольских отношений — Ли Кэцян 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — «В следующем году отмечается 70-летие установления дипотношений между Китаем и Монголией. Китайская сторона намерена совместно с Монголией использовать этот шанс для продвижения дальнейшего развития двусторонних отношений». Об этом заявил сегодня премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Доме народных собраний в Пекине.
Назвав Китай и Монголию важными соседями, большими друзьями и хорошими партнерами друг для друга, глава китайского правительства отметил, что китайская сторона одобряет приверженность монгольского правительства политике одного Китая и намерена совместно с Монголией содействовать развитию двусторонних отношений в пользу не только обеих стран, но и дела мира, стабильности, развития и процветания в регионе.
"Перед Китаем и Монголией стоят важные задачи по развитию экономики и улучшению жизни населения", — отметил Ли Кэцян, призвав стороны ускорять реализацию сопряжения стратегий развития, интенсифицировать сотрудничество в области производственных мощностей, инвестиций, глубокой обработки продукции сельского хозяйства и животноводства, энергетики, горной промышленности и трансграничных перевозок.
У. Хурэлсух назвал развитие отношений добрососедства и дружбы с Китаем первоочередным курсом внешней политики Монголии. Отметив приверженность нового правительства Монголии политике одного Китая, он выразил готовность прилагать усилия по выведению двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства на качественно новый уровень.
Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.
Перед переговорами Ли Кэцян устроил прием в честь монгольского премьера.
После переговоров главы правительств присутствовали на церемонии подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве в области торговли, экономики, культуры, производственных мощностей и охраны окружающей среды. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ присутствовал на 7-й Московской конференции по международной безопасности Весенняя прогулка по ландшафтному парку "Даминху" в Цзинане Ли Кэцян встретился с генсеком ООН А.Гутерришем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Табакова взбесил народ60
Сбербанк выступил с заявлением467
Дело Скрипаля завернуло в Сирию223
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1206
Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече75
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение