Какие российские территории оспаривает Китай

Граница с Китаем является одной из самых протяжённых для России , а история взаимоотношений стран насчитывает более 300 лет, поэтому территориальные споры между государствами вполне закономерны. В 2008 году стороны официально урегулировали последние пограничные вопросы, но тем не менее у Поднебесной ещё имеются незначительные претензии к разграничительной линии.

История современного Китая берёт своё начало в 1949 году, когда к власти в стране пришла коммунистическая партия во главе с Мао Цзэдуном . Казалось, что все накопившиеся территориальные противоречия между странами будут решены уже только в силу идеологической близости, а также благодаря значительному вкладу СССР в победу левых в Поднебесной.

В 1950-м году государства подписали договор о дружбе, но уже в 1969 году давний конфликт из-за острова Даманский привёл к вооруженному столкновению между СССР и КНР.

В результате инцидента было убито 58 советских военнослужащих, потери Китая были ещё значительнее. Пограничное происшествие показало, что идеология не в состоянии уберечь братские народы от территориальных споров, уходящих корнями в далёкое прошлое.

Первые разграничения

Ещё в 1689 году Русское царство и китайская империя Цин (1644-1912) впервые договорились о разграничении территорий, в результате которого Московия уступила Поднебесной почти все земли на Амуре.

Многие отечественные исследователи рассматривают Нерчинское соглашение как невыгодное. Впоследствии Россия пыталась на дипломатическом уровне пересмотреть условия договора, но вплоть до XIX века, когда Китай был ослаблен войнами со странами запада, этого не удавалось сделать.

В 1858-1860 годах Россия и империя Цин заключают ряд соглашений, которые китайцы впоследствии будут считать неравноправными, поскольку Поднебесная была вынуждена их подписать из-за тяжёлой геополитической обстановки.

В соответствии с договорами граница проходила по естественным преградам, «следуя направлению гор и течению больших рек», а серьёзная демаркационная линия не была проведена: стороны особо не нуждались в ней до середины XX века.

Начало нового столетия ещё более ослабило Китай, что в конце концов привело к революции и падению империи Цин в 1912 году. Поднебесную ждали трудные времена: страна фактически была поделена на части между различными противоборствующими силами, действующими исключительно в своих интересах.

Рубеж между СССР и КНР После окончания Второй мировой войны российско-китайская граница оставалась практически необозначенной на местности. В 1949 году при поддержке Советского союза к власти в Китае пришла коммунистическая партия, которая не выдвигала никаких претензий по поводу границы более десяти лет.

В 1964 году стороны начали процесс согласования пограничной линии, однако он касался не всех её участков: КНР настаивала на передаче Большого Уссурийского и Тарабаровых островов. В результате переговоры зашли в тупик, а китайская провокация на острове Даманский, ставшая причиной кровопролития с обеих сторон, привела к длительному разрыву советско-китайских отношений.

Конфронтация закончилась только в середине 1980-ых годов, когда в СССР началась перестройка, хотя попытки нормализации отношений предпринимались и за несколько лет до её начала.

В мае 1991 года стороны заключили соглашение о границе на её восточной части, при этом на некоторых участках впервые предполагалось проведение полноценных демаркационных работ. По итогам договорённостей СССР, в частности, передал КНР злополучный Даманский.

Поиски путей урегулирования

Соглашение было ратифицировано уже после распада СССР — в феврале 1992 года, после чего стороны начали готовиться к определению границы. Разногласия все ещё сохранялись, но государства стремились к их разрешению: в 1994 году были обозначены точки стыков территорий КНР, РФ и Монголии , а также заключён договор о российско-китайской границе на её западной части.

Стороны продолжали демаркационные работы ещё длительное время, практически полностью завершив их к 1999 году. Однако и к этому времени ещё оставались довольно значительные по размерам неразграниченные участки. В октябре 2004 года в ходе визита президента Владимира Путина в КНР было подписано дополнительное соглашение о российско-китайской государственной границе на её восточной части.

Последние протоколы о демаркации этой части границы были подписаны в 2008 году. Россия передала Китаю половину Большого Уссурийского, Тарабаров и участок на острове Большой, всего около 350 квадратных километров земли.

Давний спор был наконец-то урегулирован, а отношения с КНР стали с каждым годом становиться все более добрососедскими: значительно вырос уровень экономической кооперации и политического сотрудничества.

Окончательно ли решение вопроса?

Хотя длившиеся веками территориальные споры между Россией и КНР разрешены, ряд экспертов полагает, что точка в решении проблемы ещё не поставлена. В частности, в СМИ появлялась информация о претензиях Китая на 17 гектаров земли в Горном Алтае на высоте около трёх тысяч метров, поскольку она якобы не разграничена должным образом.

Кроме того, многие китайцы полагают, что их страна может претендовать на все бывшие земли империи Цин. В любом случае официальный Пекин уже не имеет претензий на значительные площади, а если вопросы о территориях и возникают, то они касаются небольших по размеру участков земли, которые в масштабах стран не имеют никакого значения.