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В Китае вводится новый график движения поездов
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В Китае вводится новый график движения поездов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Тяньцзинь, 9 апреля /Синьхуа/ — С 0:00 10 апреля на железных дорогах Китая начнет действовать новый график движения поездов, в результате чего увеличится число высокоскоростных поездов «Фусин» и повысится способность грузовых перевозок в стране. (Синьхуа)
Тяньцзинь, 9 апреля /Синьхуа/ — С 0:00 10 апреля на железных дорогах Китая начнет действовать новый график движения поездов, в результате чего увеличится число высокоскоростных поездов «Фусин» и повысится способность грузовых перевозок в стране. (Синьхуа)
Тяньцзинь, 9 апреля /Синьхуа/ — С 0:00 10 апреля на железных дорогах Китая начнет действовать новый график движения поездов, в результате чего увеличится число высокоскоростных поездов «Фусин» и повысится способность грузовых перевозок в стране. (Синьхуа)
Тяньцзинь, 9 апреля /Синьхуа/ — С 0:00 10 апреля на железных дорогах Китая начнет действовать новый график движения поездов, в результате чего увеличится число высокоскоростных поездов «Фусин» и повысится способность грузовых перевозок в стране. (Синьхуа)
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