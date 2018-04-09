В Китае вводится новый график движения поездов

Тяньцзинь , 9 апреля / Синьхуа / — С 0:00 10 апреля на железных дорогах Китая начнет действовать новый график движения поездов, в результате чего увеличится число высокоскоростных поездов «Фусин» и повысится способность грузовых перевозок в стране. (Синьхуа)

Тяньцзинь, 9 апреля /Синьхуа/ — С 0:00 10 апреля на железных дорогах Китая начнет действовать новый график движения поездов, в результате чего увеличится число высокоскоростных поездов «Фусин» и повысится способность грузовых перевозок в стране. (Синьхуа)

Тяньцзинь, 9 апреля /Синьхуа/ — С 0:00 10 апреля на железных дорогах Китая начнет действовать новый график движения поездов, в результате чего увеличится число высокоскоростных поездов «Фусин» и повысится способность грузовых перевозок в стране. (Синьхуа)

Тяньцзинь, 9 апреля /Синьхуа/ — С 0:00 10 апреля на железных дорогах Китая начнет действовать новый график движения поездов, в результате чего увеличится число высокоскоростных поездов «Фусин» и повысится способность грузовых перевозок в стране. (Синьхуа)