Солнечное гало в Куньмине 

Куньмин, 9 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в полдень над г. Куньмин /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/ появилось красивое солнечное гало. (Синьхуа)
Куньмин, 9 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в полдень над г. Куньмин /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/ появилось красивое солнечное гало. (Синьхуа)
Куньмин, 9 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в полдень над г. Куньмин /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/ появилось красивое солнечное гало. (Синьхуа)
Куньмин, 9 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в полдень над г. Куньмин /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/ появилось красивое солнечное гало. (Синьхуа)
Куньмин, 9 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в полдень над г. Куньмин /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/ появилось красивое солнечное гало. (Синьхуа)