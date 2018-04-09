Солнечное гало в Куньмине

Куньмин, 9 апреля / Синьхуа / — В понедельник в полдень над г. Куньмин /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай / появилось красивое солнечное гало. (Синьхуа)

Куньмин, 9 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в полдень над г. Куньмин /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/ появилось красивое солнечное гало. (Синьхуа)

Куньмин, 9 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в полдень над г. Куньмин /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/ появилось красивое солнечное гало. (Синьхуа)

Куньмин, 9 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в полдень над г. Куньмин /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/ появилось красивое солнечное гало. (Синьхуа)

Куньмин, 9 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в полдень над г. Куньмин /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/ появилось красивое солнечное гало. (Синьхуа)