К 2030 году весь транспорт в провинции Хайнань будет заменен на автомобили на новых источниках энергии

Боао /пров. Хайнань/, 9 апреля / Синьхуа / — Островная провинция Хайнань /Южный Китай/ планирует довести долю автомобилей на новых источниках энергии /NEV/ в общем количестве транспортных средств провинции до 100 процентов, заявил в понедельник председатель провинциального правительства Шэнь Сяомин.

"Мы рассматриваем возможность использования автомобилей на новых источниках энергии на всей территории острова к 2030 году", — сказал он на проходящем ежегодном совещании Боаоского азиатского форума — 2018.

По его словам, сначала NEV заменят весь служебный автотранспорт, затем — общественный транспорт, включая автобусы и такси, и наконец, — частные авто.

"Мы надеемся, что провинция станет примером для всех островных экономик в мире в области развития зеленой энергии", — отметил Шэнь Сяомин.

В провинции Хайнань, которая стремится к превращению в международный туристический остров, проживает 9 млн человек и насчитывается около 1,18 млн автомобилей. В этом году в провинции планируется ввести в эксплуатацию 5600 автомобилей на новых источниках энергии и построить более 10 тыс. зарядных станций.