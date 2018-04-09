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К 2030 году весь транспорт в провинции Хайнань будет заменен на автомобили на новых источниках энергии
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К 2030 году весь транспорт в провинции Хайнань будет заменен на автомобили на новых источниках энергии 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Боао /пров. Хайнань/, 9 апреля /Синьхуа/ — Островная провинция Хайнань /Южный Китай/ планирует довести долю автомобилей на новых источниках энергии /NEV/ в общем количестве транспортных средств провинции до 100 процентов, заявил в понедельник председатель провинциального правительства Шэнь Сяомин.
"Мы рассматриваем возможность использования автомобилей на новых источниках энергии на всей территории острова к 2030 году", — сказал он на проходящем ежегодном совещании Боаоского азиатского форума — 2018.
По его словам, сначала NEV заменят весь служебный автотранспорт, затем — общественный транспорт, включая автобусы и такси, и наконец, — частные авто.
"Мы надеемся, что провинция станет примером для всех островных экономик в мире в области развития зеленой энергии", — отметил Шэнь Сяомин.
В провинции Хайнань, которая стремится к превращению в международный туристический остров, проживает 9 млн человек и насчитывается около 1,18 млн автомобилей. В этом году в провинции планируется ввести в эксплуатацию 5600 автомобилей на новых источниках энергии и построить более 10 тыс. зарядных станций.
К 2020 году в Китае будет выпущено и реализовано в общей сложности 5 млн NEV. В прошлом году на китайском рынке было реализовано 777 тыс. NEV, что на 53,3 процента больше по сравнению с предыдущим годом. -0-
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