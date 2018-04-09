Весенняя прогулка по ландшафтному парку «Даминху» в Цзинане

Цзинань , 8 апреля / Синьхуа / — На фото — теплый и ясный весенний день в ландшафтном парке «Даминху» города Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. (Синьхуа/Сюй Сухуэй)

Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — теплый и ясный весенний день в ландшафтном парке «Даминху» города Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. (Синьхуа/Сюй Сухуэй)

Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — теплый и ясный весенний день в ландшафтном парке «Даминху» города Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. (Синьхуа/Сюй Сухуэй)

Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — теплый и ясный весенний день в ландшафтном парке «Даминху» города Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. (Синьхуа/Сюй Сухуэй)

Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — теплый и ясный весенний день в ландшафтном парке «Даминху» города Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. (Синьхуа/Сюй Сухуэй)

Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — теплый и ясный весенний день в ландшафтном парке «Даминху» города Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. (Синьхуа/Сюй Сухуэй)