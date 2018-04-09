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Весенняя прогулка по ландшафтному парку «Даминху» в Цзинане
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Весенняя прогулка по ландшафтному парку «Даминху» в Цзинане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — теплый и ясный весенний день в ландшафтном парке «Даминху» города Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. (Синьхуа/Сюй Сухуэй)
Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — теплый и ясный весенний день в ландшафтном парке «Даминху» города Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. (Синьхуа/Сюй Сухуэй)
Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — теплый и ясный весенний день в ландшафтном парке «Даминху» города Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. (Синьхуа/Сюй Сухуэй)
Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — теплый и ясный весенний день в ландшафтном парке «Даминху» города Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. (Синьхуа/Сюй Сухуэй)
Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — теплый и ясный весенний день в ландшафтном парке «Даминху» города Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. (Синьхуа/Сюй Сухуэй)
Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — теплый и ясный весенний день в ландшафтном парке «Даминху» города Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. (Синьхуа/Сюй Сухуэй)
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