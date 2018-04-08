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Ли Кэцян встретился с президентом Австрии А. Ван дер Белленом
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Ли Кэцян встретился с президентом Австрии А. Ван дер Белленом 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня во второй половине дня в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине встретился с прибывшим в Китай с государственным визитом президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Ли Кэцян сказал, что Австрия является важным партнером Китая в Европе. Китайская сторона, отметил он, намерена непрерывно расширять двустороннюю торговлю и взаимные инвестиции с австрийской стороной, создавать новые точки роста в таких сферах, как высококачественное производство, научно-технические инновации, энергосбережение и охрана окружающей среды, наращивать сотрудничество в рамках «Пояса и пути» и сотрудничества в формате «16+1». Китайская сторона намерена совместно с европейскими странами, включая австрийскую сторону, сообща способствовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, сообща противодействовать всем формам протекционизма, поддерживать и укреплять многостороннюю торговую систему, указал китайский премьер.
А. Ван дер Беллен сообщил, что австрийская сторона высоко оценивает развитие китайской экономики, которое является беспрецедентным в мировой истории. Австрийская сторона намерена и дальше наращивать экономическое сотрудничество двух стран, расширять туристический обмен и контакты между людьми. Австрийская сторона поддерживает либерализацию и упрощение торговли и инвестиций, поддерживает многостороннюю торговую систему, сказал А. Ван дер Беллен. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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