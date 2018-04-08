Ли Кэцян провел переговоры с премьер-министром Сингапура Ли Сиен Луном

Пекин, 8 апреля / Синьхуа / — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня во второй половине дня в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине провел переговоры с прибывшим в Китай с рабочим визитом премьер-министром Сингапура Ли Сиен Луном.

Ли Кэцян отметил, что китайская сторона намерена сопрягать инициативу «Пояса и пути» со стратегиями развития сингапурской стороны, укреплять имеющиеся механизмы сотрудничества, углублять сотрудничество по крупным проектам и в важных сферах, включая инфраструктуру, транспортно-коммуникационные возможности и финансы.

Китай продолжит поддерживать глобальную систему свободной торговли, фундаментом которой служат правила Всемирной торговой организации /ВТО/, содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, совместно со странами АСЕАН, включая Сингапур, строить сообщество по интересам и сообщество с единой судьбой, подчеркнул китайский премьер.

Ли Сиен Лун отметил, что торговля является для Сингапура основой основ государства, и сингапурская сторона продолжит поддерживать многостороннюю торговую систему, международный порядок, основанный на правилах.

Стороны также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным вопросам.

После переговоров премьеры двух стран совместно присутствовали на подписании документов по двустороннему сотрудничеству на рынках третьих сторон, в гуманитарной и других сферах. —0—