Ван И провел переговоры с генсеком ООН А. Гутерришем 

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И сегодня в Пекине провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Ван И отметил, что Китай решительно поддерживает авторитет и статус ООН. Обе стороны считают необходимым совместно содействовать развитию глобализации в направлении большей инклюзивности и всеобщего благоприятствования, противодействовать всем формам протекционизма; считают необходимым твердо придерживаться мультилатерализма, полностью задействовать ключевую роль ООН; считают необходимым и дальше тесно сотрудничать в рамках «Пояса и пути»; считают, что двустороннее сотрудничество имеет крайне важное значение.
А. Гутерриш поблагодарил Китай за давнюю решительную поддержку ООН и мультилатерализма и выразил намерение углублять всемерное сотрудничество с Китаем. —0—