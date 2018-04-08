Ван И провел переговоры с генсеком ООН А. Гутерришем 

ИА Синьхуа: последние новости

Эксклюзив: Нидерланды проявляют большой интерес к темам обсуждения на Боаоском азиатском форуме -- премьер-министр Марк Рютте

Китайско-российские отношения могут стать образцом построения сообщества с единой судьбой для всего человечества

Эксклюзив: у Китая и Австрии имеется огромный потенциал для сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь" -- канцлер Австрии С. Курц