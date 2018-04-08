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Си Цзиньпин подчеркнул необходимость улучшения глобального управления
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Си Цзиньпин подчеркнул необходимость улучшения глобального управления 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем подчеркнул необходимость улучшения глобального управления.
Си Цзиньпин отметил, что в мире наблюдаются многочисленные проблемы, которые сводятся к разрешению проблем, существующих в международной системе управления и касающихся способностей управления.
"Как во внутреннем, так и в глобальном управлении, мы должны ставить целью выгоду народа и продолжать вселять в него уверенность и предвкушение стабильности", — сказал он.
"Мы придерживаемся принципа равенства всех стран — больших и маленьких, и выступаем за то, чтобы крупные страны несли должную ответственность", — указал Си Цзиньпин.
По словам китайского лидера, суть мультилатерализма заключается в обращении к консультациям и сотрудничеству всех стран, и в первую очередь, к сотрудничеству крупных стран.
"Мы готовы делиться с миром возможностями и опытом развития Китая, вместе с тем, Китай никогда никому не будет навязывать свой путь, модели и теории", — заверил Си Цзиньпин. -0-
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