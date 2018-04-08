Си Цзиньпин подчеркнул необходимость улучшения глобального управления

Си Цзиньпин отметил, что в мире наблюдаются многочисленные проблемы, которые сводятся к разрешению проблем, существующих в международной системе управления и касающихся способностей управления.

"Как во внутреннем, так и в глобальном управлении, мы должны ставить целью выгоду народа и продолжать вселять в него уверенность и предвкушение стабильности", — сказал он.

"Мы придерживаемся принципа равенства всех стран — больших и маленьких, и выступаем за то, чтобы крупные страны несли должную ответственность", — указал Си Цзиньпин.

По словам китайского лидера, суть мультилатерализма заключается в обращении к консультациям и сотрудничеству всех стран, и в первую очередь, к сотрудничеству крупных стран.

"Мы готовы делиться с миром возможностями и опытом развития Китая, вместе с тем, Китай никогда никому не будет навязывать свой путь, модели и теории", — заверил Си Цзиньпин. -0-