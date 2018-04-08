Ян Цзечи встретился с генеральным секретарем ООН

Пекин, 8 апреля / Синьхуа / — Член Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии Центрального комитета по иностранным делам Ян Цзечи в воскресенье в Пекине встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Ян Цзечи отметил, что инициатива построения международных отношений нового типа и создания сообщества единой судьбы человечества, систематически излагаемая председателем КНР Си Цзиньпином , получила всеобщую поддержку мирового сообщества, которое считает, что данная инициатива неразрывно связана с основной целью и принципами Устава ООН и имеет важное реальное и далеко идущее значение.

Китай твердо поддерживает позитивную роль ООН и готов работать вместе с ООН для защиты международного мира и безопасности и стимулирования социально-экономического развития, заверил Ян Цзечи.

А. Гутерриш высоко оценил руководящую роль Китая в делах ООН и подчеркнул, что сотрудничество ООН и Китая крайне важно для защиты мультилатерализма.

Ян Цзечи и А. Гутерриш также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. -0-