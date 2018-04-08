Эксклюзив: у Китая и Австрии имеется огромный потенциал для сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь» — канцлер Австрии С.

Вена, 8 апреля / Синьхуа / — Китай Австрия обладают огромным потенциалом для сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь». Об этом в письменном эксклюзивном интервью корр. Синьхуа заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц , принимающий участие в Боаоском азиатском форуме-2018.

Он отметил, что в рамках инициативы «Пояс и путь» привлекательно сотрудничество в таких сферах, как транспорт, энергетика, телекоммуникации, развитие села, финансовые услуги, электронная коммерция и т. д. Кроме того, данная инициатива дает Китаю и Австрии возможность налаживать сотрудничество с третьими странами, добавил политик.

По его словам, между Австрией и Китаем установились тесные связи, перед ними открыты широкие перспективы для сотрудничества в различных областях, таких как проектирование устойчивой инфраструктуры, защита окружающей среды, культура, наука и туризм.

"В этот раз Австрия направила в Китай крупную делегацию экономистов, ученых и деятелей культуры. Все участники надеются обменяться мнениями с китайской стороной и обсудить проекты будущего сотрудничества. Австрийские и китайские компании планируют подписать несколько соглашений, что, несомненно, придаст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений. Австрия надеется повысить свою известность в Китае и укрепить связи между заинтересованными сторонами двух стран", — заявил С. Курц.

Он выразил надежду на активизацию двусторонних контактов, добавив, что у Пекина и Вены есть общие интересы и на многостороннем уровне. «В целом мы рады наличию у Австрии и КНР общих позиций по многосторонних вопросам», — заявил канцлер. Будучи государством-членом ЕС , Австрия продолжит уделять внимание сотрудничеству с Китаем в многостороннем формате, добавил С. Курц. По его словам, к настоящему моменту европейско-китайское сотрудничество стало тесным и всесторонним, в таких областях, как безопасность, торговля, вопросы климата и экологии, возобновляемые источники энергии, Китай стал важным партнером ЕС.

С. Курц отметил, что во второй половине текущего года Австрия будет председательствовать в Евросоюзе. Пользуясь этим случаем, Вена приложит усилия для продвижения конструктивного европейско-китайского сотрудничества. —0—