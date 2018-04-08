В аэропортах Китая действует уникальная система распознавания лиц

В большинстве аэропортов Китая внедрена и успешна функционирует уникальная система распознавания лиц, которая в десятки раз ускоряет процесс проверки безопасности.

Согласно данным разработчика системы — Чунцинского института зеленых и интеллектуальных технологий при Академии наук КНР — вспомогательными системами уже оснащены 557 коридоров проверки безопасности в 62 аэропортах страны, включая Шанхайский международный аэропорт Пудун и Гуанчжоуский международный аэропорт Байюнь, передаёт государственное информационное агентство «Синьхуа»

При этом отмечается, что эта система доказала свою эффективность и точность после применения примерно в 80% аэропортов страны, ежегодная пропускная способность каждого из которых, благодаря ей, теперь превышает 30 млн пассажиров.

По мнению главы центра интеллектуальной безопасности Чунцинского института, при проверке действительности документов системе требуется менее одной секунды, чтобы сравнить лицо пассажира с фотографией в паспорте.

Кроме того, он подчеркнул, что в настоящее время специалисты института разрабатывают технологию распознавания лиц для автоматической регистрации в аэропорту.

Это означает, что система позволит пассажирам, не теряя времени, без процедуры регистрации напрямую проходить к коридорам проверки безопасности, где камеры будут фотографировать их лица и сканировать паспорта для проверки личности.

Уже в мае 2018 года обновленная система начнёт использоваться в аэропорту города Чанша, а в июне — в аэропорту Юйлинь. После чего её внедрят во все воздушные гавани Китая.

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