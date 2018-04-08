Системы распознавания лиц помогают проверять безопасность в аэропорту в Китае

Чунцин , 8 апреля / Синьхуа / — Все больше аэропортов в Китае внедряют систему распознавания лиц в целях ускорения процесса проверки безопасности.

Согласно данным разработчика системы — Чунцинского института зеленых и интеллектуальных технологий при Академии наук Китая, вспомогательными системами оснащены 557 коридоров проверки безопасности в 62 аэропортах, включая Шанхайский международный аэропорт Пудун /Восточный Китай/ и Гуанчжоуский международный аэропорт Байюнь /пров. Гуандун, Южный Китай/.

Система доказала свою эффективность и точность после применения примерно в 80 проц. аэропортов страны, ежегодная пропускная способность каждого из которых превышает 30 млн пассажиров.

"При проверке действительности документов системе требуется менее одной секунды, чтобы сравнить лицо пассажира с фотографией в удовлетворении личности", — сказал Ши Юй, глава центра интеллектуальной безопасности института.

По его словам, институт разрабатывает технологию распознавания лиц для автоматической регистрации в аэропорту. Система позволит пассажирам без прохождения процедуры регистрации напрямую проходить к коридорам проверки безопасности, где камеры будут фотографировать их лица и сканировать удостоверения личности или паспорта для проверки личности.

Перед внедрением по всей стране, в мае обновленная система начнет использоваться в аэропорту в г. Чанша, административном центре пров. Хунань /Центральный Китай/, и в июне — в аэропорту Юйлинь в пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/. -0-