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Системы распознавания лиц помогают проверять безопасность в аэропорту в Китае
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Системы распознавания лиц помогают проверять безопасность в аэропорту в Китае 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Чунцин, 8 апреля /Синьхуа/ — Все больше аэропортов в Китае внедряют систему распознавания лиц в целях ускорения процесса проверки безопасности.
Согласно данным разработчика системы — Чунцинского института зеленых и интеллектуальных технологий при Академии наук Китая, вспомогательными системами оснащены 557 коридоров проверки безопасности в 62 аэропортах, включая Шанхайский международный аэропорт Пудун /Восточный Китай/ и Гуанчжоуский международный аэропорт Байюнь /пров. Гуандун, Южный Китай/.
Система доказала свою эффективность и точность после применения примерно в 80 проц. аэропортов страны, ежегодная пропускная способность каждого из которых превышает 30 млн пассажиров.
"При проверке действительности документов системе требуется менее одной секунды, чтобы сравнить лицо пассажира с фотографией в удовлетворении личности", — сказал Ши Юй, глава центра интеллектуальной безопасности института.
По его словам, институт разрабатывает технологию распознавания лиц для автоматической регистрации в аэропорту. Система позволит пассажирам без прохождения процедуры регистрации напрямую проходить к коридорам проверки безопасности, где камеры будут фотографировать их лица и сканировать удостоверения личности или паспорта для проверки личности.
Перед внедрением по всей стране, в мае обновленная система начнет использоваться в аэропорту в г. Чанша, административном центре пров. Хунань /Центральный Китай/, и в июне — в аэропорту Юйлинь в пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/. -0-
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