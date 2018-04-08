Москва поддерживает шаги Пхеньяна по нормализации отношений с Сеулом

"Мы поддерживаем шаги северокорейского руководства, направленные на межкорейское сближение, нормализацию отношений между двумя корейскими государствами, налаживание прямого диалога с США, что идет в русле предложенной Россией и поддержанной Китаем «дорожной карты». Конечным итогом коллективных усилий на этом направлении должно стать комплексное урегулирование ситуации в субрегионе и создание в Северо-Восточной Азии прочного механизма мира и безопасности", — отметили на Смоленской площади.

Данное заявление было выпущено в связи с предстоящим 9-11 апреля визитом в Москву министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Во время его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым внимание будет уделено ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования, в том числе в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе. «Нерешенность ядерной и других проблем Корейского полуострова по-прежнему является серьезным фактором, сдерживающим российско-северокорейское сотрудничество», — отметили в МИД РФ, подчеркнув, что российская сторона «привержена неукоснительному соблюдению требований соответствующих резолюции СБ ООН — как в части, касающейся вводимых ими ограничений, так и в части содействия политико-дипломатическому урегулированию ядерной и других проблем Корейского полуострова».

Министры также обсудят актуальные международные проблемы, включая ситуацию на Ближнем Востоке, ход реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также перспективы формирования новой архитектуры безопасности в АТР.

Что касается торгово-экономической кооперации между Россией и Северной Кореей, то главы МИД уделят внимание возможности реализации совместных проектов, в том числе в трехстороннем — с участием южнокорейских партнеров — формате.

Как отметили в МИД РФ, «международные санкции, а также введенные некоторыми странами нелегитимные односторонние ограничения серьезно осложнили дальнейшее развитие двусторонних экономических связей». В 2017 году российско-северокорейский товарооборот составил 77,9 миллиона долларов, что ненамного (+1,3 процента) превышает уровень 2016 года.