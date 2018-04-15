СМИ: Китай и КНДР высказались за совместное поддержание мира на Корейском полуострове 

ПЕКИН, 15 апреля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Отдела сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ОМС ЦК КПК) Сун Тао выразили обоюдное намерение совместно содействовать поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая.
"Сун Тао высказался за сотрудничество с Пхеньяном, за реализацию важных договоренностей, достигнутых между председателем КНР Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном ради непрерывного развития отношений, повышения уровня благосостояния народов двух стран и поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове", — отмечается в репортаже.
Лидер КНДР заявил, что заинтересован в активизации сотрудничества с Китаем по всем направлениям межгосударственного и межпартийного сотрудничества. Он также подчеркнул, что Пхеньян ценит китайский опыт политического управления и готов учитывать достижения КПК для усиления роли Трудовой партии Кореи.
Сун Тао прибыл в КНДР для участия в мероприятиях по случаю 106-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена (1912-1994), которая отмечается 15 апреля. Последний визит Сун Тао в КНДР состоялся в ноябре. Тогда глава ОМС ЦК КПК проинформировал северокорейское руководство об итогах XIX съезда КПК.