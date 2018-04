Просчитать сценарий Корейского полуострова

Основные тезисы:

• В фокусе внимания переговоров между КНДР США — немедленная ликвидация МБР • Цель дипломатии в том, чтобы подготовить условия для выживания?

Японии не стоит суетиться, даже если в ближайшее время не будет переговоров с КНДР

Со времен Ким Чен Ира северокорейские лидеры остро осознавали двусмысленность военной мощи: она не только представляет собой силу сдерживания, но и скрывает дипломатический потенциал. Действительно, если бы КНДР не обладала военной мощью, никто бы не считался с ней. Чтобы вести переговоры с американским правительством, было не обойтись без ядерного оружия и ракет. Этот урок КНДР извлекла из первого ядерного кризиса 1993 года.

Тактику балансирования на грани фола КНДР начала проводить в последний год нахождения у власти президента Обамы и развернула ее на полную мощь в первый год администрации Трампа. Тактика такова: развивать технологии и проводить военные провокации. До тех пор пока благодаря достижениям Ким Чен Ына разработки ядерного оружия и баллистических ракет не вышли на финальный этап и не были протестированы межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), в радиусе действия которых находятся США, Ким Чен Ын не проявлял никакого интереса к дипломатии.

Тем не менее после того, как в сентябре прошлого года были проведены испытания ядерного заряда, мощь которого в десять раз превышает Хиросиму, и в конце ноября прошлого года было объявлено о готовности ядерного потенциала страны после запуска ракеты «Хвасон-15», которая может достать до тихоокеанского побережья США, Ким Чен Ын неожиданно свернул тактику балансирования на грани фола. Более того, после новогоднего поздравления Ким воспользовался Олимпиадой в Пхёнчхане, чтобы перейти к диалогу в формате «сначала Юг, а потом США». От сдерживающей силы он перешел к долгожданной силе дипломатии.

North Korea’s Kim Jong-un tries diplomacy: Political Cartoons https://t.co/Lp7SJADpTr pic.twitter.com/mNga3xXbq3

— Zesty NHL Ducks (@zesty_ducks) 5 апреля 2018 г.

​Северокорейская дипломатия или ядерная программа? «Дайте подумать, на каком я поеду сегодня?»

«Сначала Юг, а потом США» означает то, что сначала будет проведен диалог между Севером и Югом и подготовлены условия для американо-корейского диалога. Ким Чен Ын объявил о посещении Олимпиады в Пхёнчхане и направил на церемонию открытия свою сестру, Ким Ё Чжон. Поскольку в составе северокорейской делегации также был заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, стало понятно, что на этом этапе и Север, и Юг пришли к взаимопониманию по диалогу между США и КНДР. «Мы свяжем диалоги Север — Юг и США — КНДР», — заявил президент Южной Кореи Мун Чжэин.

Безусловно, и для КНДР не все складывалось по плану. Во-первых, в соответствии с политикой максимального давления президент Трамп обсуждал различные варианты: от стратегии «обезглавливания» до военного удара по КНДР под названием «кровавый нос». Были мобилизованы авианосцы, атомные субмарины, стратегические бомбардировщики B-1 и стелс-истребители F-35. Возможность военных действий и страх войны неосознанно подтолкнули Север и Юг к стремительному сближению.

Во-вторых, санкционная резолюция Совета Безопасности ООН , принятая в прошлом году, запретила практически весь экспорт и импорт нефти, за исключением четырех миллионов баррелей, от которой, можно сказать, зависит жизнь КНДР. Эти меры стали мощным шагом, который можно назвать экономической блокадой.

Определенно, это произвело сильный эффект. Американо-корейское соглашение, направленное на ядерное разоружение, стало жизненно важно, чтобы ослабить санкции и возобновить экономическое взаимодействие между Севером и Югом.

В результате Ким Чен Ын заявил посетившим Пхеньян 5 марта главе национальной безопасности Южной Кореи Чунг Еу-Йонгу и директору Национальной службы разведки этой страны Со Хуну, что он проведет встречу с лидером Южной Кореи в конце апреля и не будет выступать против совместных военных учений США и РК.

То есть северокорейская политика «сначала Юг, а затем США» готовилась несколько лет и ускорилась благодаря политике максимального давления Японии, США и РК. Эти взаимоусиливающие действия привели к стремительному развитию ситуации, сделав невозможным движение в обратном направлении.

Более того, Ким Чен Ын попросил, чтобы Сеул выступил посредником в переговорах с США, и пояснил: (1) если будет ликвидирована военная угроза и будет гарантирована безопасность северокорейской системы, у него не останется причин владеть ядерным оружием; (2) он готов вести постоянный диалог с США для того, чтобы обсудить проблему ядерного разоружения и исправить американо-корейские отношения; (3) он не возобновит такие стратегические провокации, как дополнительные ядерные испытания и запуски баллистических ракет в период пока идет диалог.

Когда 8 марта Чунг Еу-Йонг рассказал президенту Трампу о предложении Ким Чен Ына, американский лидер тут же принял решение провести встречу с главой КНДР. Возможно, сработало его чутье специалиста по заключению сделок. Трамп несколько раз писал в «Твиттер» о встрече с Кимом. Были и такие сообщения: «Хочу подружиться», «Поиграем в покер». Он не обсуждал это с госсекретарем Тиллерсоном, который находился с визитом в Африке.

Между тем директор ЦРУ Майк Помпео (Mike Pompeo), пользующийся доверием президента, сотрудничал с Национальной службой разведки РК в области разведдеятельности в отношении КНДР. По всей видимости, этот канал также повлиял на проведение американо-корейской встречи на высшем уровне.

В интервью телеканалу CBS Майк Помпео предупреждал, что осталось всего несколько месяцев до того, как КНДР получит возможность наносить удар по территории США. Возможно, мнение Помпео серьезно повлияло на решение президента.

Решимость президента Трампа расшевелила главу КНР Си Цзиньпина , который завершил Всекитайское собрание народных представителей и переизбирался на пост главы государства. Поскольку планировалась не только встреча Севера и Юга, но и США и КНДР, а также предстояло обсудить ядерное разоружение Корейского полуострова и будущее отношений между США и КНДР, было необходимо перед этим провести встречу глав Китая и КНДР и восстановить традиционно дружеские отношения между этими странами.

«В соответствии с напутствиями моего деда Ким Ир Сена и моего отца Ким Чен Ира я приложу все усилия к ядерному разоружению Корейского полуострова», — пообещал Ким Чен Ын.

Традиционная основа китайско-корейских отношений состояла из заблаговременного предупреждения и обсуждения важных политических вопросов. По всей видимости эта традиция возродилась после встречи в верхах 26 марта. По дороге в Россию министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заехал в Пекин, где 3 апреля провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И, заявив: «Мы будем поддерживать тесную стратегическую коммуникацию с Китаем». Похоже, что перед американо-корейской встречей в верхах переговоры проведут президент Путин и Ким Чен Ын.

Тем не менее для дипломатии в верхах наибольшую важность представляет встреча президента Трампа и северокорейского лидера. Не будет преувеличением сказать, что встреча президента Мун Чжэина и Ким Чен Ына, запланированная на 27 апреля, станет тактическим совещанием, направленным на успех переговоров с американским лидером.

#Cartoon: Shadi Ghanim's take on upcoming negotiations between North Korea and the US More here https://t.co/sU0TuNoLwI pic.twitter.com/JVTxPFgFHh

— The National (@TheNationalUAE) 2 апреля 2018 г.

Обсуждение ядерного разоружения Корейского полуострова во многом зависит от того, как удовлетворить президента Трампа. Дело в том, что без этого мирное урегулирование проблемы Корейского полуострова и развитие отношений между Севером и Югом недостижимо.

Наибольшие опасения президент Трамп и Помпео связывают с ядерными ракетами «Хвасон-14» и «Хвасон-15», в радиусе действия которых находится территория США. Если будет достигнуто соглашение о немедленном уничтожении этих ракет, можно будет подчеркнуть, что встреча в верхах стала большим успехом.

КНДР не так сложно ликвидировать ядерные учреждения, расположенные в Йонбёне. Остальные проблемы и вопросы придется решать поэтапно. С этим вы можете ознакомиться в докладе «Сценарий Корейского полуострова и Япония», подготовленном Японским центром изучения экономики, который я некогда возглавлял.

Остается только одно сомнение: действительно ли КНДР полностью ликвидирует ядерное оружие? На этот вопрос можно будет ответить немного позже. Тем не менее я предполагаю, что КНДР Кима не только изменила дипломатический курс, но и пытается скорректировать стратегию выживания.

Молодому Ким Чен Ыну придется выживать и через 30 лет. Только сейчас он может обеспечить все необходимые условия, проявив свои дипломатические способности.

Если предположить, что цель дипломатии в верхах КНДР состоит в том, чтобы создать условия для выживания, то Японии не стоит суетиться. Ей останется только исправить отношения с КНДР, и в обмен на это добиться ограничения ракет «Нодон», Scud-ER и «Пуккыксон-2», которые могут поразить Японию, а также окончательно урегулировать проблему похищения.

Возможно, экономическое сотрудничество, направленное на то, чтобы забыть колонизаторское прошлое, внесет вклад в восстановление северокорейской экономики и гарантирует ядерное разоружение.