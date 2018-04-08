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Эксклюзив: Нидерланды проявляют большой интерес к темам обсуждения на Боаоском азиатском форуме — премьер-министр Марк Рютте
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Эксклюзив: Нидерланды проявляют большой интерес к темам обсуждения на Боаоском азиатском форуме — премьер-министр Марк Рютте 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Гаага, 8 апреля /Синьхуа/ — Накануне вылета в Китай для участия в ежегодном Боаоском азиатском форуме /БАФ/ премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что форум предоставляет прекрасную платформу для встречи между лидерами правительств, коммерческих кругов, академической среды и интеллектуальных центров и обсуждения глобальных проблем.
В интервью корр. Синьхуа М. Рютте отметил, что для Нидерландов очень важно принять участие в форуме. По его словам, Китай является второй в мире и стремительно развивающейся экономикой. Нидерланды в свою очередь также играют активную роль на мировой арене и являются важным торговым партнером многих азиатских государств.
М. Рютте подчеркнул, что международная торговля очень важна для Нидерландов, так как «30 проц. доходов государства приходится на экспорт товаров и услуг, и одна треть всех рабочих мест также напрямую или косвенно связана с торговлей. Иностранные инвестиции создали в Нидерландах 1 млн рабочих мест».
По его словам, стране интересны все предложенные форумом темы — «Глобализация и „Пояс и путь“, „Инновации“ „Новый старт реформ“ и т.д. В Нидерландах высок интерес к теме вокруг инициативы „Пояс и путь“, которая открывает множество возможностей. Нидерланды могут предоставить Китаю поддержку в области морских перевозок, развития портов, строительства железных и автодорог.
М. Рютте особенно отметил отправку грузового поезда по прямому маршруту из Амстердама в Иу, назвав его еще одним символом укрепления отношений между Нидерландами и Китаем. Он сказал, что с начала политики реформ и открытости в Китае отношения между двумя странами постоянно развивались, нидерландские предприятия позитивно относятся к сотрудничеству с китайскими партнерами.
М. Рютте впервые занял пост премьер-министра Нидерландов в октябре 2010 года, а затем переизбирался в 2012 и 2017 году. В 2013 и 2015 годах он посещал Китай. Он считает, что Нидерланды и Китай стоят перед схожими вызовами, такими как урбанизация, старение населения, устойчивое развитие, зеленая энергетика, продовольственная безопасность. По его словам, Нидерланды обладают экспертными знаниями в этих областях, однако могут поучиться и у Китая.
Нидерландский премьер прибудет в Китай во главе масштабной делегации, куда войдут как минимум пять членов правительства, а также представители 165 предприятий и аналитических центров. Он надеется, что в ходе пребывания в Китае две страны подпишут контракты и меморандумы в области продуктов питания, садоводства, переработки мусора, здравоохранения и т.д. —0—
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