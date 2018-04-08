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МИД: нерешенность ядерной проблемы сдерживает сотрудничество РФ и КНДР
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МИД: нерешенность ядерной проблемы сдерживает сотрудничество РФ и КНДР 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нерешенность ядерной проблемы Корейского полуострова является серьезным фактором, сдерживающим сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Об этом в воскресенье заявил МИД РФ ведомства в связи с официальным визитом в Россию министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.
"Важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования, в том числе в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе. Нерешенность ядерной и других проблем Корейского полуострова по-прежнему является серьезным фактором, сдерживающим российско-северокорейское сотрудничество", — говорится в комментарии.
Также в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит на встрече с главой МИД КНДР Ли Ён Хо меры по повышению эффективности практического взаимодействия и реализацию совместных проектов.
"Планируется обсудить меры по повышению эффективности взаимодействия в практических областях, а также возможности реализации совместных проектов, в том числе в трехстороннем — с участием южнокорейских партнеров — формате", — говорится в сообщении.
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