МИД: нерешенность ядерной проблемы сдерживает сотрудничество РФ и КНДР

"Важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования, в том числе в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе. Нерешенность ядерной и других проблем Корейского полуострова по-прежнему является серьезным фактором, сдерживающим российско-северокорейское сотрудничество", — говорится в комментарии.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит на встрече с главой МИД КНДР Ли Ён Хо меры по повышению эффективности практического взаимодействия и реализацию совместных проектов.

"Планируется обсудить меры по повышению эффективности взаимодействия в практических областях, а также возможности реализации совместных проектов, в том числе в трехстороннем — с участием южнокорейских партнеров — формате", — говорится в сообщении.