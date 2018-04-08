Эксклюзив: Монголия и Китай имеют огромный потенциал для углубления всеобъемлющего стратегического партнерства — премьер-министр Монголии У. Хурэлсух

Улан-Батор , 8 апреля / Синьхуа / — «Мой нынешний визит в Китайскую Народную Республику сыграет важную роль в продвижении и активизации монголо-китайских отношений. Мы считаем, что обе наши страны имеют огромный потенциал для углубления всеобъемлющего стратегического партнерства путем укрепления политического взаимодоверия и уважения коренных интересов друг друга», — заявил в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух накануне своей поездки в Китай на ежегодный Боаоский азиатский форум.

Он подтвердил, что одним из приоритетных направлений внешней политики Монголии является всестороннее развитие дружественных связей и сотрудничества с КНР.

"Мы видим, что Китай тоже стремится развивать хорошие отношения с соседними странами, в том числе и с Монголией. Монголия здесь рассматривается Китаем в качестве одного из главных партнеров. Именно на этой основе монголо-китайские отношения находятся на стабильно хорошем уровне и развиваются во многих сферах", — отметил премьер-министр.

Напомнив, что председатель КНР Си Цзиньпин во время государственного визита в Монголию в 2014 году принял решение повысить уровень монголо-китайских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, У. Хурэлсух сказал: «Это было историческим решением… В данном контексте важно еще больше укрепить эти отношения на высоком уровне».

Он выразил уверенность, что слова председателя КНР Си Цзиньпина, пригласившего всех «на высокоскоростной поезд китайского развития», придадут новый мощный импульс наращиванию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Глава правительства отметил, что расширение монголо-китайского сотрудничества сыграет важную роль в социально-экономическом развитии его страны. В последние годы Китай стал одним из крупнейших торговых партнеров и ключевых инвесторов для Монголии. В 2017 году двусторонний товарооборот между странами достиг 6,7 млрд долларов США, что на 36 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составляет 63 проц. от общего объема торговли в Монголии.

По словам У. Хурэлсуха, в настоящее время в Монголии реализуется множество проектов за счет средств льготных кредитов и безвозмездной помощи со стороны КНР. В частности, строительство новых очистных сооружений в Улан-Баторе, перепланировка юрточных районов столицы страны и модернизация тепловой электростанции в городе Эрдэнэт

"Мы считаем, что для углубления дальнейшего сотрудничества и повышения эффективности необходимо претворить в жизнь достигнутые ранее договоренности, стабилизировать деятельность механизмов сотрудничества и контролировать их реализацию", — заявил премьер-министр.

Отметив, что содействие дружественным отношениям и гуманитарному сотрудничеству между гражданами имеют решающее значение для укрепления социальной основы двусторонних отношений и укрепления взаимопонимания и дружбы двух народов, он сообщил, что в прошлом году был создан совместный совет монголо-китайских гуманитарных обменов и в январе нынешнего года в Пекине состоялась его первая встреча, на которой была согласована реализация совместных мер в 2018 году.

"В результате этого двусторонние отношения сильнее активизировались в таких сферах, как культура, искусство, спорт, образование, наука, туризм, здравоохранение и СМИ. Региональное сотрудничество стало еще более динамичным", — заявил глава правительства, добавив, что в связи с празднованием 70-летия со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем в 2019 году пройдет ряд мероприятий, включая совместный концерт и монголо-китайский форум. Повысится роль гуманитарного сотрудничества в наращивании двустороннего взаимодействия между Монголией и Китаем в долгосрочной перспективе.

"Мы хотим принимать активное участие в культурном и гуманитарном сотрудничестве в рамках китайской инициативы «Пояс и путь» и содействовать популяризации Монголии у народа Китая и в странах «Пояса и пути», — сказал У. Хурэлсух. «Я считаю важным изучить возможности совместного развития и сопряжения политики развития Монголии с китайской политикой и стратегией», — добавил он.

"Монголия изначально поддерживала китайскую инициативу «Пояс и путь». Кроме того, наше правительство стремится координировать политику развития Монголии с данной инициативой, чтобы обогатить двустороннее сотрудничество реальным содержанием и углубить отношения всеобъемлющего стратегического партнерства с КНР", — заявил политик.

"В этой связи мы выполняем две большие задачи. Во-первых, мы работаем с Россией и Китаем в рамках реализации Программы создания экономического коридора Монголия-Китай-Россия, принятой тремя сторонами в 2016 году. В рамках этой программы будут реализованы 32 проекта, из которых мы акцентируем внимание на трех приоритетных: использование центрального железнодорожного коридора и азиатской автодорожной сети по маршруту АН3 для транзитных грузоперевозок, изучение экономического обоснования строительства высокоскоростной автодорожной магистрали в этом направлении и изучение возможностей участия китайских предприятий в модернизации монголо-российской энергетической сети. При этом основное внимание уделяется вариантам финансирования", — отметил он.

"Во-вторых, это Меморандум о взаимопонимании между правительством Монголии и правительством Китая по координации программы «Путь развития» и инициативы «Пояс и путь», заключенный в Пекине в мае 2017 года. В настоящее время стороны рассматривают совместный план реализации настоящего меморандума. Меморандум был согласован обеими сторонами по пяти основным направлениям. Мы до сих пор обсуждаем многие крупные проекты в рамках взаимовыгодного сотрудничества", — сказал У. Хурэлсух.

Он также сообщил, что Монголия расширяет торговый оборот с Китаем с целью увеличения экспорта товаров. «А что касается инвестирования, то мы заинтересованы в привлечении инвестиций в негорнорудные отрасли экономики и во внедрении инновационных энергосберегающих технологий, благоприятных для окружающей среды», — отметил премьер-министр.

У. Хурэлсух подчеркнул, что за последние 40 лет Китай добился успехов в проведении политики реформ и открытости, в последние пять лет экономика Китая также устойчиво развивается под руководством КПК. «Монголия, будучи страной с традиционными дружественными отношениями с КНР, рада успехам и достижениям Китая», — заявил премьер-министр. По его словам, монгольская сторона уверена, что решения, принятые на 19-м съезде КПК и сессиях ВСНП и ВК НПКСК, внесут ценный вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества между Монголией и Китаем и в обеспечение мира во всем мире. —0—