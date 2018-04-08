Как советский лейтенант спас лидера Северной Кореи Ким Ир Сена 

Современное противостояние Северной и Южной Кореи поставило мир на грань ядерного апокалипсиса. На сегодняшний день существует только один вариант мирной развязки опасного конфликта. Северная Корея должна прекратить свои ядерные испытания. Что вряд ли входит в ее планы. В противном случае Запад будет искать способ уничтожить ее лидера, как когда-то попытался убить Ким Ир Сена, которого чудом спас советский офицер.
Руку за вождя
Противостояние двух стран Корейского полуострова началось еще в первой половине XX века. Яблоком раздора стали идеологические принципы. Южная Корея, поддерживаемая США, решила следовать капиталистическим путем, а Северная Корея, опекаемая СССР и Китаем, выбрала коммунистическое развитие. Разразилась кровопролитная гражданская война. Но скоро стало понятно, что победителя в данной схватке не будет, уж слишком мощные силы стояли за обеими противоборствующими сторонами. В итоге на карте мира появились две Кореи, между которыми пролегла разделительная линия. С этого момента противостояние двух стран переросло в битву органов пропаганды и спецслужб, проводящих тайные операции, главными из которых стали взаимные покушения на лидеров обеих стран.
Первой жертвой оказался глава КНДР Ким Ир Сен. По традиции, заимствованной у СССР, все свои крупные праздники Северная Корея отмечала грандиозными парадами. Один из них состоялся 1 марта 1946 года в Пхеньяне и был посвящен первой годовщине антияпонского восстания. На трибуне, кроме руководства страны, находилось множество советских офицеров, которые осуществляли в КНДР военную помощь. [С-BLOCK]
Неожиданно из шеренги демонстрантов в Ким Ир Сена полетела боевая граната. Брошена она была настолько точно, что от неминуемого взрыва должна была погибнуть вся верхушка страны. Но высшие силы в лице лейтенанта советской армии Я. Т. Новиченко хранили вождя корейского народа. Офицер на лету поймал гранату и отвел руку за бетонную колону. Раздался взрыв. Руку оторвало, но сам Новиченко, к счастью, остался жив. Благодаря его героическому поступку больше никто из присутствовавших на трибуне не пострадал. С тех пор офицер стал частым гостем в стране, встречали его неизменно на высшем государственном уровне. Примечательно, что Ким Ир Сен и Новиченко умерли в одном 1994 году.
Лесорубы-стукачи
Впрочем, было бы несправедливо обвинять в попытках устранить лидера противоборствующей державы лишь одну Южную Корею. КНДР также направляла к соседям диверсантов-киллеров. В 1967 году был организован специальный «отряд 124» для ликвидации руководителя Южной Кореи Пак Чон Хи. Спустя год интенсивной подготовки в январе 1968 года диверсанты, переодевшись в форму солдат Южной Кореи, перешли границу и углубились на территорию врага. Вскоре при переправе через реку они повстречали местных лесорубов. По всем законам тайных операций случайных свидетелей следовало убрать. Но диверсанты сжалились над лесорубами и отпустили их, исходя из соображений, что все они одна нация. Напрасно. Неблагодарные корейцы тут же обратились в полицию. За диверсантами установили слежку. В Сеуле была устроена засада: 28 киллеров из КНДР были уничтожены, двое оказались в плену, а один пропал. Потери сил специального назначения Южной Кореи составили 66 человек, хотя на их стороне был эффект внезапности.