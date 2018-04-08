Как советский лейтенант спас лидера Северной Кореи Ким Ир Сена

Современное противостояние Северной и Южной Кореи поставило мир на грань ядерного апокалипсиса. На сегодняшний день существует только один вариант мирной развязки опасного конфликта. Северная Корея должна прекратить свои ядерные испытания. Что вряд ли входит в ее планы. В противном случае Запад будет искать способ уничтожить ее лидера, как когда-то попытался убить Ким Ир Сена , которого чудом спас советский офицер.

Руку за вождя

Противостояние двух стран Корейского полуострова началось еще в первой половине XX века. Яблоком раздора стали идеологические принципы. Южная Корея, поддерживаемая США , решила следовать капиталистическим путем, а Северная Корея, опекаемая СССР и Китаем , выбрала коммунистическое развитие. Разразилась кровопролитная гражданская война. Но скоро стало понятно, что победителя в данной схватке не будет, уж слишком мощные силы стояли за обеими противоборствующими сторонами. В итоге на карте мира появились две Кореи , между которыми пролегла разделительная линия. С этого момента противостояние двух стран переросло в битву органов пропаганды и спецслужб, проводящих тайные операции, главными из которых стали взаимные покушения на лидеров обеих стран.

Первой жертвой оказался глава КНДР Ким Ир Сен. По традиции, заимствованной у СССР, все свои крупные праздники Северная Корея отмечала грандиозными парадами. Один из них состоялся 1 марта 1946 года в Пхеньяне и был посвящен первой годовщине антияпонского восстания. На трибуне, кроме руководства страны, находилось множество советских офицеров, которые осуществляли в КНДР военную помощь. [С-BLOCK]

Неожиданно из шеренги демонстрантов в Ким Ир Сена полетела боевая граната. Брошена она была настолько точно, что от неминуемого взрыва должна была погибнуть вся верхушка страны. Но высшие силы в лице лейтенанта советской армии Я. Т. Новиченко хранили вождя корейского народа. Офицер на лету поймал гранату и отвел руку за бетонную колону. Раздался взрыв. Руку оторвало, но сам Новиченко, к счастью, остался жив. Благодаря его героическому поступку больше никто из присутствовавших на трибуне не пострадал. С тех пор офицер стал частым гостем в стране, встречали его неизменно на высшем государственном уровне. Примечательно, что Ким Ир Сен и Новиченко умерли в одном 1994 году.

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