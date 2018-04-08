Подготовка к открытию Боаоского Азиатского Форума-2018 

Боао /Хайнань/, 7 апреля /Синьхуа/ — Боаоский Азиатский Форум-2018 пройдет с 8 по 11 апреля в поселке Боао /провинция Хайнань, Южный Китай/. Темой предстоящего форума станет «Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания». Фотографии Синьхуа/Го Чэн Боао /Хайнань/, 7 апреля /Синьхуа/ — Боаоский Азиатский Форум-2018 пройдет с 8 по 11 апреля в поселке Боао /провинция Хайнань, Южный Китай/. Темой предстоящего форума станет «Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания». Фотографии Синьхуа/Го Чэн Боао /Хайнань/, 7 апреля /Синьхуа/ — Боаоский Азиатский Форум-2018 пройдет с 8 по 11 апреля в поселке Боао /провинция Хайнань, Южный Китай/. Темой предстоящего форума станет «Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания». Фотографии Синьхуа/Го Чэн Боао /Хайнань/, 7 апреля /Синьхуа/ — Боаоский Азиатский Форум-2018 пройдет с 8 по 11 апреля в поселке Боао /провинция Хайнань, Южный Китай/. Темой предстоящего форума станет «Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания». Фотографии Синьхуа/Го Чэн Боао /Хайнань/, 7 апреля /Синьхуа/ — Боаоский Азиатский Форум-2018 пройдет с 8 по 11 апреля в поселке Боао /провинция Хайнань, Южный Китай/. Темой предстоящего форума станет «Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания». Фотографии Синьхуа/Го Чэн