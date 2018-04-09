Пан Ги Мун возглавил совет директоров экономического форума Боао

По итогам голосования, которое состоялось в понедельник утром, заместитель министра иностранных дел КНР Ли Баодун был назначен секретарем форума, а экс-глава Народного банка Китая ( ЦБ ) Чжоу Сяочуань стал главным представителем китайской стороны.

Азиатский форум в Боао проводится с 2001 года. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.