Ещё
Пан Ги Мун стал новым главой Совета Боаоского азиатского форума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пан Ги Мун стал новым главой Совета Боаоского азиатского форума 

ИА Синьхуа 9 апреля 2018
Фото: ИА Синьхуа
Боао /провинция Хайнань/, 9 апреля /Синьхуа/ — Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в понедельник был избран председателем Совета Боаоского азиатского форума.
ИА Синьхуа: последние новости
Глава китайского ЦБ: Китай не собирается реагировать на торговые трения с США девальвацией своей валюты Китай поддерживает тайваньские компании, инвестирующие в материковую часть Китая - Ма Сяогуан "Бизнес есть бизнес" - замминистра финансов КНР о введении дополнительных пошлин на американские соевые бобы
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России952
США подняли в воздух самолет «судного дня»323
Захарова сделала Трампу ответное предложение154
Рынок отреагировал на заявление Трампа164
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод28
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение