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Глава МИД КНДР: Мы готовы развивать сотрудничество с Ашхабадом
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Глава МИД КНДР: Мы готовы развивать сотрудничество с Ашхабадом 

Мир24 57 минут назад
Фото: Мир24
Северная Корея готова развивать с Туркменистаном долгосрочное сотрудничество. Об этом заявил в Ашхабаде глава МИД КНДР Ли Ен Хо в эфире местного телевидения.
«Мы всегда готовы к расширению и углублению взаимовыгодных и долгосрочных связей с туркменским государством», — сказал министр Туркменскому телевидению.
Ли Ен Хо прибыл в Туркменистан во главе делегации своей страны. В Ашхабаде он провел переговоры с председателем меджлиса Гульшат Маммедовой. По его словам, они прошли в деловом ключе.
Северокорейский министр рассказал также, что КНДР ближе познакомилась с приоритетами внешней политики Туркменистана. Он подчеркнул, что страна способствует укреплению стабильности в регионе и развитию сотрудничества со всеми государствами мира.
Гостей также познакомили с основными направлениями деятельности меджлиса в свете инициированных президентом Гурбангулы Бердымухамедовым кардинальных реформ, призванных придать динамику экономическому и социальному развитию Туркменистана. Участники встречи высказались за укрепление межпарламентских связей.
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