Глава МИД КНДР: Мы готовы развивать сотрудничество с Ашхабадом

«Мы всегда готовы к расширению и углублению взаимовыгодных и долгосрочных связей с туркменским государством», — сказал министр Туркменскому телевидению.

Ли Ен Хо прибыл в Туркменистан во главе делегации своей страны. В Ашхабаде он провел переговоры с председателем меджлиса Гульшат Маммедовой. По его словам, они прошли в деловом ключе.

Северокорейский министр рассказал также, что КНДР ближе познакомилась с приоритетами внешней политики Туркменистана. Он подчеркнул, что страна способствует укреплению стабильности в регионе и развитию сотрудничества со всеми государствами мира.

Гостей также познакомили с основными направлениями деятельности меджлиса в свете инициированных президентом Гурбангулы Бердымухамедовым кардинальных реформ, призванных придать динамику экономическому и социальному развитию Туркменистана. Участники встречи высказались за укрепление межпарламентских связей.

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