Дипломатическую победу над США Ким Чен Ын намерен закрепить в Монголии

Ранее, месяц назад, Ким Чен Ын ​​посетил Пекин, где встретился с председателем республики Си Цзиньпином . В ходе переговоров лидер Северной Кореи заявил о готовности к разговору с США и в целом выступает за денуклеаризацию полуострова.

Примерно тогда же Ким Чен Ын передал Трампу предложение провести совместную встречу, которое было принято.

Большая дипломатическая победа

Для Северной Кореи эти переговоры особенно важны (тем более с учетом того, что инициативу проявил именно Ким Чен Ын), потому что Пхеньян всегда подчеркивал, что ведет войну с Вашингтоном, говорит Дмитрий Солонников.

"К южнокорейскому руководству к Пхеньяна нет вопросов, потому что это, по их мнению, не руководство страны — просто некие люди от имени США управляют частью корейского народа. И переговоры должны идти между лидером всего корейского народа — Ким Чен Ыном — и государством, оккупировавшим южную часть Кореи . Такая концепция была в ходу в КНДР и остается до сих пор", — сказал эксперт, отметив, что с учетом этих моментов факт предстоящей встречи — это большая дипломатическая победа Пхеньяна. Теперь осталось закрепить эту победу непосредственно на месте.

Выгодный вариант

Что до места встречи, то Пхеньян, считает Солонников, все же маловероятен, так как уровень безопасности президента США там в полной мере обеспечен быть не может. Могли бы рассматриваться и другие варианты — Китай Филиппины , но с ними у США сейчас сложности, а Монголия в данном случае — прекрасный выбор.

"Это единственное государство в данном регионе, которое Соединенные Штаты признают как демократическое государство. Монголия ориентируется на западные ценности, и в этом отношении она самая проамериканская страна в регионе", — сказал эксперт.

Собственно, и для самой Монголии встреча лидеров США и КНДР очень важна — новому президенту страны, избранному в прошлом году, нужен международный авторитет, и подобного уровня событие добавит ему серьезных очков. «Так что Улан-Батор — вариант, выгодный для всех», — заметил Дмитрий Солонников.