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КНДР и Южная Корея продолжат переговоры по подготовке саммита
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КНДР и Южная Корея продолжат переговоры по подготовке саммита 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 9 апр — РИА Новости. КНДР и Южная Корея проведут на этой неделе еще несколько переговоров по подготовке к межкорейскому саммиту, чтобы обсудить оставшиеся вопросы по организации связи, протокола и освещения в прессе, сообщил в понедельник на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения Пэк Тхэ Хён.
"Насколько я знаю, осталось немного обсудить еще какие-то вопросы связи, охраны, протокола и прессы", — сказал он. По словам министра, такие контакты состоятся на этой неделе еще «один-два раза».
Саммит корейских государств намечено провести 27 апреля в демилитаризованой зоне в пункте переговоров Пханмунджом, на южной стороне в павильоне «Дом мира». На прошлой неделе представители сторон встретились в Пханмунджоме для обсуждения технических вопросов установления горячей линии связи между лидерами КНДР и Южной Кореи.
На 18 апреля Север и Юг планируют переговоры на высоком правительственном уровне для конкретизации деталей саммита.
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