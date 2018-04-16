СМИ: талибы отвергли предложение президента Афганистана участвовать в выборах

Однако движение «Талибан» в понедельник заявило, что для нее приоритетом остается борьба против иностранного военного присутствия в стране. «Ныне, — утверждает „Талибан“, — все политические и военные решения в Афганистане принимаются иностранцами. Шанс быть избранными во властные органы имеют лишь те, кого уже избрали Белый дом и Пентагон ».

Движение охарактеризовало предстоящие выборы как «постановочное мероприятие» и призвало афганский народ воздержаться от участия в них.

В минувшую субботу Гани официально объявил о начале регистрации граждан Афганистана для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года. При это он призвал талибов воспользоваться этой возможностью и принять участие в выборах. По его словам, движение должно превратиться в политическую силу и воспользоваться ранее сделанным правительством предложением начать мирный процесс.