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СМИ: талибы отвергли предложение президента Афганистана участвовать в выборах
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СМИ: талибы отвергли предложение президента Афганистана участвовать в выборах 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТАСС, 16 апреля. Движение «Талибан» (запрещено в РФ) ответило в понедельник отказом на недавний призыв президента Афганистана Ашрафа Гани принять участие в предстоящих в октябре этого года парламентских и местных выборах в этой стране. Ранее Гани предложил талибам участвовать в выборах, рассматривая этот как возможность наладить мирный процесс в Афганистане.
Однако движение «Талибан» в понедельник заявило, что для нее приоритетом остается борьба против иностранного военного присутствия в стране. «Ныне, — утверждает „Талибан“, — все политические и военные решения в Афганистане принимаются иностранцами. Шанс быть избранными во властные органы имеют лишь те, кого уже избрали Белый дом и Пентагон».
Движение охарактеризовало предстоящие выборы как «постановочное мероприятие» и призвало афганский народ воздержаться от участия в них.
В минувшую субботу Гани официально объявил о начале регистрации граждан Афганистана для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года. При это он призвал талибов воспользоваться этой возможностью и принять участие в выборах. По его словам, движение должно превратиться в политическую силу и воспользоваться ранее сделанным правительством предложением начать мирный процесс.
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