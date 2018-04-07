«Земляной лес» в провинции Юньнань

Юаньмоу, 6 апреля / Синьхуа / — «Земляной лес» в уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай / образовался около 1,5 млн лет назад из-за эрозии почв и смещения пород.

Юаньмоу, 6 апреля /Синьхуа/ — «Земляной лес» в уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ образовался около 1,5 млн лет назад из-за эрозии почв и смещения пород.

Юаньмоу, 6 апреля /Синьхуа/ — «Земляной лес» в уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ образовался около 1,5 млн лет назад из-за эрозии почв и смещения пород.

Юаньмоу, 6 апреля /Синьхуа/ — «Земляной лес» в уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ образовался около 1,5 млн лет назад из-за эрозии почв и смещения пород.

Юаньмоу, 6 апреля /Синьхуа/ — «Земляной лес» в уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ образовался около 1,5 млн лет назад из-за эрозии почв и смещения пород.

Юаньмоу, 6 апреля /Синьхуа/ — «Земляной лес» в уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ образовался около 1,5 млн лет назад из-за эрозии почв и смещения пород.

Юаньмоу, 6 апреля /Синьхуа/ — «Земляной лес» в уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ образовался около 1,5 млн лет назад из-за эрозии почв и смещения пород.

Юаньмоу, 6 апреля /Синьхуа/ — «Земляной лес» в уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ образовался около 1,5 млн лет назад из-за эрозии почв и смещения пород.

Юаньмоу, 6 апреля /Синьхуа/ — «Земляной лес» в уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ образовался около 1,5 млн лет назад из-за эрозии почв и смещения пород.

Юаньмоу, 6 апреля /Синьхуа/ — «Земляной лес» в уезде Юаньмоу Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ образовался около 1,5 млн лет назад из-за эрозии почв и смещения пород.