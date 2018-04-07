Китайско-российские отношения могут стать образцом построения сообщества с единой судьбой для всего человечества

Пекин, 7 апреля / Синьхуа / — Поддержание тесных контактов на высоком уровне между Китаем Россией имеет важное значение на новом историческом этапе, китайско-российские отношения могут стать образцом построения сообщества единой судьбы человечества. Об этом заявил директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи на днях в интервью корр. агентства Синьхуа.

"Взаимовыгодное сотрудничество и взаимная поддержка в международных делах являются важными свидетельствами китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", — сказал он.

Сунь Чжуанчжи отметил, что, исходя из национальной стратегии и народных интересов, Китай и Россия, посредством консультаций на дружественной и равноправной основе, не только разрешили оставшиеся пограничные вопросы, но и содействуют непрерывному углублению торгово-экономического сотрудничества.

"Китай и Россия укрепляют политическое взаимное доверие, проводят экономическое взаимовыгодное сотрудничество, расширяют гуманитарные обмены и поддерживают друг друга в международных делах — такие отношения могут стать образцом построения сообщества единой судьбы человечества", — подчеркнул он.

Что касается перспективы китайско-российских отношений на 2018 год, научный сотрудник вышеуказанного института Ли Юнцюань отметил, что они будут сохранять высокий уровень развития, китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия получат еще новые возможности для развития.

"Годы межрегионального сотрудничества России и Китая и саммит ШОС в китайском городе Циндао станут важными событиями соответственно двустороннего и многостороннего сотрудничества в регионе Евроазии", — констатировал он.

Ли Юнцюань полагает, что проведение Годов межрегионального сотрудничества России и Китая призвано в дальнейшем содействовать реализации стратегий возрождения северо-востока Китая и развития Дальнего Востока России. А саммит ШОС в городе Циндао, как первый саммит после расширения организации, будет играть ключевую роль на пути дальнейшего развития данной организации.

"Ситуация в мире по-прежнему неустойчива и тревожна", — констатировал он, подчеркнув, что здоровое развитие китайско-российских отношений имеет важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе и в мире в целом. -0-