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Китайско-российские отношения могут стать образцом построения сообщества с единой судьбой для всего человечества
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Китайско-российские отношения могут стать образцом построения сообщества с единой судьбой для всего человечества 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — Поддержание тесных контактов на высоком уровне между Китаем и Россией имеет важное значение на новом историческом этапе, китайско-российские отношения могут стать образцом построения сообщества единой судьбы человечества. Об этом заявил директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи на днях в интервью корр. агентства Синьхуа.
"Взаимовыгодное сотрудничество и взаимная поддержка в международных делах являются важными свидетельствами китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", — сказал он.
Сунь Чжуанчжи отметил, что, исходя из национальной стратегии и народных интересов, Китай и Россия, посредством консультаций на дружественной и равноправной основе, не только разрешили оставшиеся пограничные вопросы, но и содействуют непрерывному углублению торгово-экономического сотрудничества.
"Китай и Россия укрепляют политическое взаимное доверие, проводят экономическое взаимовыгодное сотрудничество, расширяют гуманитарные обмены и поддерживают друг друга в международных делах — такие отношения могут стать образцом построения сообщества единой судьбы человечества", — подчеркнул он.
Что касается перспективы китайско-российских отношений на 2018 год, научный сотрудник вышеуказанного института Ли Юнцюань отметил, что они будут сохранять высокий уровень развития, китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия получат еще новые возможности для развития.
"Годы межрегионального сотрудничества России и Китая и саммит ШОС в китайском городе Циндао станут важными событиями соответственно двустороннего и многостороннего сотрудничества в регионе Евроазии", — констатировал он.
Ли Юнцюань полагает, что проведение Годов межрегионального сотрудничества России и Китая призвано в дальнейшем содействовать реализации стратегий возрождения северо-востока Китая и развития Дальнего Востока России. А саммит ШОС в городе Циндао, как первый саммит после расширения организации, будет играть ключевую роль на пути дальнейшего развития данной организации.
"Ситуация в мире по-прежнему неустойчива и тревожна", — констатировал он, подчеркнув, что здоровое развитие китайско-российских отношений имеет важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе и в мире в целом. -0-
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