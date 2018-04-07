Тайцзицюань в цветущей грушевой роще 

Шицзячжуан, 6 апреля /Синьхуа/ — Любители китайской гимнастики тайцзицюань провели сегодняшние занятия в цветущей грушевой роще деревни Бэйчжоугуа в районе Гаочэн городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Пэйжань
Шицзячжуан, 6 апреля /Синьхуа/ — Любители китайской гимнастики тайцзицюань провели сегодняшние занятия в цветущей грушевой роще деревни Бэйчжоугуа в районе Гаочэн городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Пэйжань
Шицзячжуан, 6 апреля /Синьхуа/ — Любители китайской гимнастики тайцзицюань провели сегодняшние занятия в цветущей грушевой роще деревни Бэйчжоугуа в районе Гаочэн городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Пэйжань