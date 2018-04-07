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Тайцзицюань в цветущей грушевой роще
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Тайцзицюань в цветущей грушевой роще 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Шицзячжуан, 6 апреля /Синьхуа/ — Любители китайской гимнастики тайцзицюань провели сегодняшние занятия в цветущей грушевой роще деревни Бэйчжоугуа в районе Гаочэн городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Пэйжань
Шицзячжуан, 6 апреля /Синьхуа/ — Любители китайской гимнастики тайцзицюань провели сегодняшние занятия в цветущей грушевой роще деревни Бэйчжоугуа в районе Гаочэн городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Пэйжань
Шицзячжуан, 6 апреля /Синьхуа/ — Любители китайской гимнастики тайцзицюань провели сегодняшние занятия в цветущей грушевой роще деревни Бэйчжоугуа в районе Гаочэн городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Пэйжань
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