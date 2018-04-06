Пакистан призвал СБ ООН обсудить ситуацию с правами человека в Кашмире

"Мы призываем международное сообщество и в особенности постоянных членов СБ ООН выполнить свои обязательства перед жителями Джамму и Кашмира в рамках принятой резолюции СБ ООН. Молчание международного сообщества придает смелости Индии применять силу и продолжать репрессивную политику. Мы призываем международное сообщество попросить Индию положить конец кровопролитиям в оккупированном Кашмире и поднять вопрос о нарушениях прав человека в этом штате", — сообщили на брифинге журналистам в пакистанской дипмиссии.

"Мы бы хотели, чтобы они (американцы — ред.) подняли эти обеспокоенности с индийцами. США занимают лидирующую роль в мире. Мы надеемся, что администрация+ Трампа займется этими жестокими событиями … против мирных жителей", — заявил журналистам посол Пакистана в Вашингтоне Айзаз Ахмад Чодри

По его словам, Пакистан считает, что США должны сделать больше по этому направлению. «Не было сделано достаточно. США играет роль, имеет вес, США поднимают вопрос о правах человека по всему миру, и двойных стандартов быть не должно», — отметил дипломат.

Исламабад также призвал предоставить доступ представителям по правам человека при ООН ОБСЕ в Кашмир.

Ранее СМИ сообщали, что 1 апреля на юге штата Кашмир в главном городе Сринагар погибли 20 человек и еще 200 получили ранения в ходе протеста. Как пишет агентство Франс Пресс , тысячи людей вышли на улицу в выходные, чтобы поддержать повстанцев, которые борются за независимость или за присоединение к Пакистану.