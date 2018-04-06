Пакистан призвал СБ ООН обсудить ситуацию с правами человека в Кашмире 

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Пакистан призывает постоянных членов СБ ООН поднять вопрос о ситуации с правами человека в индийском штате Кашмир и инциденте 1 апреля, который унес жизни 20 человек, заявили в пятницу в пакистанском посольстве в Вашингтоне.
"Мы призываем международное сообщество и в особенности постоянных членов СБ ООН выполнить свои обязательства перед жителями Джамму и Кашмира в рамках принятой резолюции СБ ООН. Молчание международного сообщества придает смелости Индии применять силу и продолжать репрессивную политику. Мы призываем международное сообщество попросить Индию положить конец кровопролитиям в оккупированном Кашмире и поднять вопрос о нарушениях прав человека в этом штате", — сообщили на брифинге журналистам в пакистанской дипмиссии.
"Мы бы хотели, чтобы они (американцы — ред.) подняли эти обеспокоенности с индийцами. США занимают лидирующую роль в мире. Мы надеемся, что администрация+ Трампа займется этими жестокими событиями … против мирных жителей", — заявил журналистам посол Пакистана в Вашингтоне Айзаз Ахмад Чодри.
По его словам, Пакистан считает, что США должны сделать больше по этому направлению. «Не было сделано достаточно. США играет роль, имеет вес, США поднимают вопрос о правах человека по всему миру, и двойных стандартов быть не должно», — отметил дипломат.
Исламабад также призвал предоставить доступ представителям по правам человека при ООН и ОБСЕ в Кашмир.
Ранее СМИ сообщали, что 1 апреля на юге штата Кашмир в главном городе Сринагар погибли 20 человек и еще 200 получили ранения в ходе протеста. Как пишет агентство Франс Пресс, тысячи людей вышли на улицу в выходные, чтобы поддержать повстанцев, которые борются за независимость или за присоединение к Пакистану.
В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.